Resumen: Golpe a Los Chatas en Bello: alias Chugo y tres cómplices fueron capturados con 12 kilos de droga. Todos recibieron medida de aseguramiento en cárcel.

Golpe a ‘Los Chatas’ en Bello: cayó alias Chugo y tres más con 12 kilos de droga

Un operativo de inteligencia e investigación criminal desarrollado en Bello, norte del Valle de Aburrá, dejó como resultado la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Chatas y la incautación de más de 12 kilos de estupefacientes.

El principal detenido fue alias Chugo, señalado como cabecilla de segundo nivel dentro de la estructura criminal.

De acuerdo con la Fiscalía, este hombre era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además, contaba con antecedentes por homicidio y extorsión.

Las investigaciones indican que Chugo se encargaba de administrar las rentas ilegales de la organización, calculadas en cerca de $17 millones de pesos diarios, dinero que servía para sostener las economías ilícitas del grupo.

Lea también: Un hombre, al parecer borracho, le pegó a su pareja y luego a su hijastra, que lo apuñaló hasta matarlo

Durante el mismo procedimiento fueron capturados en flagrancia tres presuntos integrantes más, entre ellos una mujer de 35 años y tres hombres de edades entre 32 y 48 años, quienes tendrían a su cargo el almacenamiento, dosificación y distribución de drogas en varios sectores de Bello.

En el allanamiento, las autoridades incautaron marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco, además de dinero en efectivo, celulares, elementos para la dosificación y documentos que serán usados como material probatorio en el proceso judicial.

Los cuatro detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien tras las audiencias preliminares dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Más noticias de Bello