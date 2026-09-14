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Resumen: La Fiscalía judicializó a 10 presuntos integrantes de Los Ninjas, señalados de estar relacionados con cuatro homicidios cometidos en Apartadó entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Entre los procesados hay un menor de 17 años y un presunto cabecilla; durante los operativos también fueron incautadas armas, celulares, marihuana y placas de motocicleta.

Cuatro homicidios bajo investigación: aseguran a 10 presuntos integrantes de Los Ninjas en Apartadó

Diez personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial conocido como Los Ninjas fueron judicializadas por su presunta participación en hechos violentos ocurridos en Apartadó, Antioquia. Entre los procesados se encuentra un adolescente de 17 años.

La investigación fue coordinada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Antioquia de la Fiscalía General de la Nación y señala que los implicados harían parte de pandillas que operan en la zona urbana de este municipio del Urabá antioqueño.

Entre ellos está Antonio José Arrieta Atilano, alias Antonio o Toño, señalado como presunto cabecilla de la organización.

Los investigan por cuatro homicidios

El material probatorio recopilado con apoyo de la Policía Nacional relacionaría a los procesados con cuatro homicidios cometidos con armas cortopunzantes entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

Los casos se habrían registrado en los barrios El Obrero, Villa Hored y 20 de Enero, donde, según la Fiscalía, se desarrollarían las actividades ilícitas atribuidas al grupo.

Uno de los homicidios quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a cinco jóvenes atacando a un hombre de 20 años, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

Los cargos que les imputaron

De acuerdo con la responsabilidad individual atribuida a cada procesado, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones personales, todos agravados, pero ninguno aceptó los cargos.

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Tras las decisiones judiciales, los nueve adultos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el adolescente fue enviado a un centro de atención especializado.

Operativos en cinco ciudades

Las capturas se realizaron mediante varios allanamientos y registros adelantados por la Policía Nacional de Urabá, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Las diligencias se llevaron a cabo en Apartadó, Necoclí y Medellín, en Antioquia; Pereira, en Risaralda; y Bogotá, en Cundinamarca. Allí fueron capturados los nueve adultos y aprehendido el menor de edad.

Durante los procedimientos fueron incautados un arma traumática, cinco celulares, cinco armas cortopunzantes tipo machete, 265 gramos de marihuana y cinco placas de motocicleta.

Con estas actuaciones, la Fiscalía avanzó en la judicialización de los diez procesados por su presunta relación con Los Ninjas y los hechos violentos investigados en Apartadó.