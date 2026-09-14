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    Capturan en Valdivia a presunto integrante del Clan del Golfo: tenía una Mini Uzi y munición

    El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes junto con los elementos incautados.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Capturan en Valdivia a presunto integrante del Clan del Golfo: tenía una Mini Uzi y munición
    Foto: Ejército
    Capturan en Valdivia a presunto integrante del Clan del Golfo: tenía una Mini Uzi y munición

    Resumen: En el corregimiento de Raudal, en Valdivia, Antioquia, fue capturado un hombre señalado de pertenecer a la Subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo. Durante el procedimiento le fueron incautados una Mini Uzi, 137 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y un celular, elementos que, junto con el capturado, quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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    Un operativo adelantado en el corregimiento de Raudal, en el municipio de Valdivia, Antioquia, terminó con la captura de un hombre señalado de pertenecer al Clan del Golfo, específicamente a la Subestructura Julio César Vargas.

    La acción fue realizada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, con apoyo de la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en poder del capturado elementos relacionados con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

    Le encontraron un arma y munición

    De acuerdo con la información entregada sobre el procedimiento, al hombre le fue hallada un arma de fuego tipo Mini Uzi. Según el reporte, no presentó permiso o autorización para su porte o tenencia.

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    Además del arma, durante la intervención fueron incautados 137 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y un teléfono celular. El material encontrado quedó bajo custodia de las autoridades como parte del procedimiento adelantado tras la captura.

    El capturado quedó a disposición de las autoridades

    Una vez finalizada la operación, el hombre, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de adelantar los respectivos procesos judiciales.

    La captura se produjo en una zona del municipio de Valdivia como resultado de la acción conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

    El Ejército señaló que continuará desarrollando acciones militares en este sector de Antioquia con el propósito de combatir las actividades ilegales, cumplir con su misión constitucional y contribuir a la seguridad de la zona.

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