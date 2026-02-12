¡A estrenar tenis! Bello entregó cuatro escenarios deportivos renovados

Resumen: La Alcaldía de Bello renovó cuatro escenarios deportivos, incluyendo la Unidad Tulio Ospina y Niquía, con una inversión superior a los $6.800 millones.

La transformación urbana en el norte del Valle de Aburrá no se detiene. La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, oficializó la entrega de cuatro escenarios deportivos que fueron sometidos a una intervención profunda para recuperar su funcionalidad.

Con una inversión que supera los $6.800 millones de pesos, la alcaldía de Bello busca fomentar estilos de vida saludables y arrebatarle espacios a la delincuencia, ofreciendo a niños y jóvenes lugares dignos para el entrenamiento y la recreación.

Tres de estos espacios están ubicados en la emblemática Unidad Deportiva Tulio Ospina, donde se rehabilitaron la cancha auxiliar, la cancha de fútbol 8 y el gimnasio al aire libre.

Según reportó la Alcaldía de Bello, la cancha auxiliar presentaba un deterioro crítico debido al colapso de su sistema de drenaje, lo que generaba hundimientos peligrosos.

Tras los trabajos realizados por EduNorte y la Secretaría de Obras Públicas, el escenario cuenta ahora con nuevos filtros, grama sintética de alta calidad, graderías techadas y cerramientos reforzados, garantizando la seguridad de los deportistas.

Por otro lado, el complejo de Niquía (55 apartamentos) recibió una inyección de $2.500 millones de pesos. Allí, lo que antes era una zona de arena se transformó en una moderna placa polideportiva con parque infantil y recubrimiento sintético. Además, se construyeron baños y camerinos totalmente nuevos.

La mandataria aseguró que este es solo el inicio, pues en los próximos días entrarán en servicio las canchas de Santa Rita y París Central, reafirmando el compromiso del Inder Bello con la administración y mantenimiento de estos “escenarios para la vida”.

