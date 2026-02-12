Menú Últimas noticias
    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional confirma los convocados para recibir a Fortaleza

    Atlético Nacional convoca a sus figuras para enfrentar a Fortaleza esta noche, buscando un triunfo clave para entrar al grupo de los ocho.

    Publicado por: Alejandro Rincón

    Atlético Nacional convoca a sus figuras para enfrentar a Fortaleza esta noche, buscando un triunfo clave para entrar al grupo de los ocho.
    Resumen: Atlético Nacional, bajo la dirección de Diego Arias, definió su lista de convocados para enfrentar esta noche a Fortaleza a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot. El grupo destaca por la presencia de figuras como Edwin Cardona, Matheus Uribe y Alfredo Morelos, quienes lideran una nómina enfocada en conseguir una victoria clave que permita al equipo "verdolaga" escalar posiciones y meterse en el grupo de los ocho. Con solo dos partidos disputados de cinco posibles, el conjunto paisa busca aprovechar este compromiso de local para regularizar su camino en el torneo y consolidar su juego ante su hinchada.

    El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de convocados con los que recibirán a Fortaleza esta noche en el Atanasio Girardot.

    Los llamados para el compromiso contra Fortaleza son los arqueros Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo y Kevin Cataño.

    Asimismo los defensas William Tesillo, Simón García, Cesar Haydar, Cristian Uribe, Andrés Felipe Román y Milton Casco.

    También fueron convocados los volantes Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe y Jorman Campuzano.

    Igualmente, están concentrados los volantes Juan Bauzá, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.

    Finalmente, del grupo de elegidos para el juego de esta noche son los delanteros Juan José Rosa y Andrés Sarmiento.

    Finalmente Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos.

    Una victoria del verde paisa lo metería al grupo de los 8, donde no está, debido a que de las 5 fechas disputadas solo ha jugado 2.

    El balón rodará en el coloso de la 74 desde las 8:30 de la noche.

