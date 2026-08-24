Resumen: El Subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, arremetió contra las solicitudes migratorias "frívolas", utilizando el historial del activista colombiano en territorio norteamericano para ilustrar las profundas fallas del sistema.

EE. UU. expone el caso del colombiano «Beto» Coral como el «ejemplo perfecto» de abuso al sistema de asilo

Minuto30.com .- El debate sobre las políticas migratorias y el sistema de asilo en Estados Unidos ha sumado un nuevo y polémico capítulo que involucra directamente a la política colombiana. A través de sus canales oficiales, el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, lanzó duras críticas contra lo que calificó como solicitudes de asilo «frívolas» y utilizó el mediático caso del activista colombiano Humberto «Beto» Coral para ejemplificar los vacíos legales del sistema.

Críticas a los vacíos del sistema de asilo

En su declaración, Landau fue enfático en señalar que el asilo no fue diseñado como un recurso legal para eludir las leyes migratorias, sino como un refugio estricto para personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad o posturas políticas.

Según el alto funcionario, el sistema actual se encuentra colapsado por peticiones sin fundamento. «Significa que se tardan años en adjudicar si los solicitantes tienen realmente derecho al asilo, tiempo durante el cual normalmente pueden trabajar, tener hijos y echar raíces en nuestro país», advirtió Landau.

El «expediente» de Beto Coral en EE. UU.

Para ilustrar su denuncia, el Subsecretario detalló cronológicamente el paso de Coral por Estados Unidos. Señaló que el colombiano ingresó con visa de turista en diciembre de 2015 y, meses después, solicitó asilo argumentando ser víctima de la «guerra y la impunidad» en su país de origen.

Landau cuestionó duramente las actividades de Coral durante la década en la que renovó su permiso de trabajo en territorio estadounidense, destacando una evidente contradicción en su discurso. Según el recuento del Departamento de Estado, mientras Coral buscaba refugio en EE. UU., simultáneamente:

Hizo campaña política a favor del entonces presidente Gustavo Petro y fue candidato al Congreso por la coalición oficialista.

Protagonizó disputas legales contra el entonces candidato y actual presidente Abelardo De La Espriella.

Lanzó fuertes acusaciones contra el gobierno estadounidense, afirmando que los hispanos eran «cazados y encerrados en campos de concentración» y «torturados y asesinados por el gobierno de Estados Unidos».

«Hablando de un escenario de Alicia en el País de las Maravillas: mientras buscaba asilo en nuestro país huyendo de Colombia, acusaba a nuestro gobierno de meter a la gente en campos de concentración y hacía de propagandista del gobierno de extrema izquierda de Colombia», sentenció Landau.

Deportación y tensiones actuales

El caso culminó con la decisión del Secretario Marco Rubio de deportar a Coral de regreso a Colombia, donde, según apuntó Landau, fue recibido «como un héroe» por el gobierno de la época.

Finalmente, el Subsecretario desestimó las recientes declaraciones de Coral —quien ahora alega haber sido un «preso político» torturado en EE. UU. y desconoce los resultados de las últimas elecciones presidenciales colombianas en favor de Iván Cepeda—, concluyendo de manera tajante: «Si esto no es un ejemplo perfecto de la disfunción y el abuso de nuestro sistema de asilo, no sé qué lo es».

Trino de Christopher Landau