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    ¡Bus terminó volcado en plena avenida Boyacá! Una mujer quedó atrapada debajo

    Las imágenes de un bus volcado en plena avenida Boyacá llamaron la atención, pero detrás de la escena hubo una emergencia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Bus terminó volcado en plena avenida Boyacá! Una mujer quedó atrapada debajo
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Bus terminó volcado en plena avenida Boyacá! Una mujer quedó atrapada debajo

    Resumen: Un bus volcado en Bogotá dejó una mujer atrapada tras un choque con dos motocicletas. Ciudadanos intentaron rescatarla mientras las autoridades investigan las causas.

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    Un bus volcado terminó en medio de una emergencia que movilizó a varias personas en la avenida Boyacá, luego de un accidente en el que también estuvieron involucradas dos motocicletas.

    Una mujer quedó atrapada debajo del vehículo y ciudadanos que se encontraban en el lugar se unieron para intentar rescatarla.

    De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el bus habría chocado inicialmente con las dos motocicletas y, posteriormente, terminó volcado.

    Entre las versiones que se manejan aparece una posible falla en los frenos, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente. También deberá determinarse si hubo una pérdida de control del vehículo u otra situación que pudiera haber desencadenado el accidente.

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    En medio de la emergencia, varias personas que estaban cerca se acercaron para auxiliar a la mujer que había quedado debajo del bus.

    El caso continúa bajo investigación mientras se recopilan elementos que permitan establecer las responsabilidades y las causas exactas del accidente.

    Por ahora, las autoridades deberán determinar qué ocurrió antes del choque con las motocicletas y por qué el bus terminó volcado en plena avenida Boyacá.

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