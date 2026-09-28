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Resumen: Un hombre de 26 años fue capturado y un adolescente de 15 años aprehendido en Urrao. La Policía incautó un revólver y 11 cartuchos calibre.38

¡Los pillaron armados! Cae un hombre y aprehenden a menor con un revólver en Urrao

Un procedimiento de patrullaje realizado por la Policía Nacional en Urrao, Antioquia, terminó con la captura de un hombre de 26 años y la aprehensión de un adolescente de 15 años, quienes quedaron vinculados a una investigación por el porte de un arma de fuego.

La intervención se llevó a cabo en el barrio Aleu, donde uniformados de la Estación de Policía Urrao adelantaban labores de vigilancia y control. Durante el procedimiento fue localizado un revólver calibre.38 junto con munición.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, al adulto le encontraron cinco cartuchos calibre.38 Special y un teléfono celular. Al adolescente, por su parte, le fue hallado un revólver calibre.38 acompañado de seis cartuchos.

En total, la Policía reportó la incautación de un arma de fuego tipo revólver, 11 cartuchos calibre .38 Special y un teléfono celular.

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El hombre fue capturado en flagrancia y el adolescente fue aprehendido. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y establecer las circunstancias del caso.

La investigación está relacionada con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Policía Nacional en Antioquia indicó que continuará desarrollando labores de patrullaje, prevención y control en los diferentes sectores de Urrao, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos asociados al uso ilegal de armas de fuego.

Las autoridades señalaron que estos procedimientos se desarrollan bajo las garantías del debido proceso y el respeto por los derechos humanos.

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