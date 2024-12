Colombia jugará los cuartos de final del Mundial Sub -17 de fútbol de Salón

La Selección Colombia de Futsal disputará los cuartos de final del Mundial Sub 17 de fútbol de salón, Paraguay 2024.

Canadá, Brasil y Chile fueron las pruebas que Colombia superó, en el Polideportivo de la Gobernación de Alto Paraná, en la Ciudad del Este.

Gracias a ello terminó líder invicto del grupo B en el Mundial. En los Cuartos de Final, los cafeteros se enfrentaran a Bolivia; que ocupó el segundo lugar en el grupo C.

En el grupo B, Colombia inició su participación con el pie derecho tras el 5 – 1 a favor, durante el primer tiempo, frente a Canadá.

Este partido, finalizó a favor de los colombianos con una contundente victoria 13 – 2, siendo Jhoseph Garzón el más destacado de los cafeteros con cinco anotaciones.

Durante el pasado martes 21 de mayo, la ‘Tricolor’ venció en un difícil partido a Brasil, el resultado en el primer tiempo se movió en una sola ocasión.

Tras una ágil recuperación en el borde del área colombiana, Maickol García recorrió gran parte de la cancha y definió con un potente disparo.

Aunque Brasil tuvo varias oportunidades para empatar el resultado, Jhoseph Garzón alargó la ventaja para Colombia tras convertir el rebote del guardameta brasileño.

El 2 – 0 permitió que, al final de la segunda jornada, Colombia fuese el líder indiscutible del grupo B.

Cierre con broche de oro para llegar a los cuartos de final del Mundial Sub -17

Colombia cerró con broche de oro la fase de grupos frente a la selección de Chile. En ese juego Colombia inició el primer tiempo del partido ganando por 3 – 0.

Alargó su diferencia hasta el resultado final de 7 – 0, destacando que Angelo Álvarez anotó tres de los siete tantos finales.

Colombia es la segunda valla menos vencida del campeonato con dos goles en contra, Paraguay supera a los nuestros con un solo tanto recibido en tres partidos.

Por su parte Jhoseph Garzón es el goleador de la selección con seis anotaciones, actualmente ocupa el tercer lugar, junto a cinco jugadores más, en la tabla de artilleros en el Mundial.

Paraguay y Colombia son las únicas selecciones invictas en el campeonato.

Este viernes 24 de mayo, Colombia enfrentará a Bolivia en los cuartos de final del Mundial Sub -17 de fútbol de Salón, a partir de las 9:30 P.M. hora colombiana).

Los otros enfrentamientos que se disputarán en el mismo escenario son México vs. Brasil, Cataluña vs. Ecuador y Paraguay vs. Uruguay.

