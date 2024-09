El ‘Chino’ es Poderoso: El DIM confirmó la incorporación del jugador

Resumen: El Chino arribó este viernes a la capital antioqueña y tras realizar los exámenes físicos y médicos, recorrió la sede administrativa del Poderoso y acompañado del presidente Juan Camilo Restrepo. En la firma del contrato también estuvo el gerente deportivo Federico Spada y el máximo accionista José Raúl Giraldo, quienes suscribieron el vínculo con el Equipo del Pueblo. El delantero nacido el 1 de junio de 1999 en Soledad, Atlántico, inició su carrera en el Barranquilla FC. Así mismo tuvo paso por Junior, Fortaleza, Águilas Doradas, Deportivo Cali y Real Cartagena, además ha sido parte de las Selecciones Colombia Sub 20, Sub 21 y Sub 23. Sandoval participó en la Copa Mundial Sub 20 en Polonia y fue oro en los Juegos Centroamericanos que se disputaron en Barranquilla.