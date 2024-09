Daniel Mantilla sale de Atlético Nacional y será nuevo refuerzo de Millonarios

Resumen: El mediocampista Daniel Mantilla no continuará en Atlético Nacional para el segundo semestre del 2024. Tras no tener un buen regreso al club y no contar con los planes del director técnico Pablo Repetto, Mantilla llegó a un acuerdo con la institución para rescindir su contrato. El jugador de 27 años había regresado al 'Verde Paisa' a principios de este año tras un paso por el Deportivo Cali y el fútbol mexicano. Sin embargo, no logró consolidarse en el equipo y sus números no fueron los esperados. Mantilla aún no ha definido su futuro, pero se espera que en las próximas semanas se conozca su nuevo equipo.