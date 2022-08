Este miércoles, 31 de agosto, Juan Sebastián Molano tuvo una destacada participación en la etapa 11 de La Vuelta a España. El ciclista del UAE Emirates terminó en el cuarto lugar, firmando de esa forma su mejor presentación en lo que va de la competencia ibérica.

Le puede interesar

La etapa la ganó Kaden Groves con un tiempo de 5H03’14». El podio fue completado por el neerlandés Danny Van Poppel y el belga Tim Berlier.

En medio de la fracción, el pedalista Julian Alaphilippe tuvo que salir de la carrera debido a una fuerte caída que al parecer le produjo una fractura de la clavícula derecha. El francés recibió atención médica e inmediatamente fue trasladado a un centro hospitalario.

⏪ No hay día tranquilo en el ciclismo: caídas y la retirada de @alafpolak1 antes de un nuevo sprint. ¡Revívelo todo en 1 minuto!

😪 Never a calm day at La Vuelta! Crashes, World Champion forced out injured & hectic final sprint. Stage 11 in 60 seconds!@gorouvy #LaVuelta22 pic.twitter.com/osMZ1SmSuf

— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022