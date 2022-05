Este martes, 10 de abril, se disputó la cuarta etapa del Giro de Italia 2022, la cual ganó el alemán Lennard Kamna tras cuatro horas y 32 minutos en un recorrido de 166 kilómetros, que finalizó en la subida al mítico Etna. El colombiano más sobresaliente fue Iván Ramiro Sosa, que llegó a 2 minutos y 37 segundos del vencedor.

La clasificación general la movió la subida al Etna que ya se encuentra liderada por el español Juan Pedro López, por su parte Iván Sosa es el mejor colombiano a 3:05 minutos.

Le puede interesar

Cabe mencionar que la mala noticia para Colombia en esta etapa fue el retiro del colombiano Miguel Ángel “Supermán” López debido a una lesión de cadera.

La quinta etapa se disputará este miércoles en un recorrido entre Catani y Messina de 174 kilómetros, en la cual posiblemente se presente un final en esprint, apenas para el colombiano Fernando Gaviria.

🔻 LAST KM / STAGE 4⃣ | TAPPA 4⃣

🇬🇧 Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'Italia 2022!

.

🇮🇹 L'Etna ha dato il suo verdetto. Ecco l'ultimo KM della Tappa 4 del #Giro d'Italia 2022!

@ItaliaNFT_art #Giro pic.twitter.com/1NKQZlWMqh

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2022