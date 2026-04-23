Resumen: La Gobernación de Antioquia finalizó las obras de cimentación del puente sobre el río Mulatos, que conecta Necoclí y San Juan de Urabá, así como las del puente sobre el río San Juan, tras las afectaciones de la ola invernal. La intervención tuvo una inversión de 700 millones de pesos y ahora se está a la espera de que el Invías defina la fecha de habilitación para restablecer la movilidad y la conexión con Córdoba.

¿Cuándo habilitan el paso? Ya está lista la base del puente sobre el río Mulatos entre Necoclí y San Juan

La subregión de Urabá da un paso importante hacia la recuperación de su conectividad vial tras los daños ocasionados por la temporada de lluvias. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que ya se encuentran finalizadas las obras de cimentación del puente sobre el río Mulatos, una estructura clave que conecta a los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá.

De acuerdo con lo informado, los trabajos fueron ejecutados por la Gobernación de Antioquia a través de su Secretaría de Infraestructura, como parte de un compromiso asumido para apoyar la recuperación de este corredor, pese a tratarse de una vía de carácter nacional bajo responsabilidad del Invías.

Avance clave tras la emergencia invernal

El puente sobre el río Mulatos, junto con la estructura ubicada sobre el río San Juan, resultó afectado por la reciente ola invernal que impactó distintos municipios del Urabá antioqueño. Estas afectaciones comprometieron la movilidad en la zona, generando dificultades en el tránsito de personas y mercancías.

Esto le podría interesar: ¡Negligencia fatal! Practicante le suministró medicamento equivocado a una paciente y la mandó directo a la UCI

Frente a esta situación, la administración departamental intervino en la fase de cimentación de ambas infraestructuras, con una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Según explicó el mandatario, estas labores ya fueron concluidas en ambos puntos: el 3 de abril en el caso del puente Mulatos y el 6 de abril para el puente sobre el río San Juan.

A la espera de la habilitación total

Aunque la base estructural del puente sobre el río Mulatos ya está terminada, aún se espera que el Invías defina el momento en el que la infraestructura podrá ser habilitada para el tránsito vehicular. Esta decisión será determinante para restablecer por completo la movilidad entre los municipios y mejorar la conexión con el departamento de Córdoba.

El gobernador también señaló la importancia de que se finalicen las obras pendientes en el puente del río San Juan, con el fin de garantizar la recuperación integral de la transitabilidad en esta zona estratégica del departamento.

Con estos avances, se busca restablecer las condiciones de movilidad en una región clave para el desarrollo económico y social del noroccidente antioqueño, afectada recientemente por fenómenos climáticos que deterioraron su infraestructura vial.