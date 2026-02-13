Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Cruz Roja Antioquia activó la campaña "Solidaridad por Antioquia" para recolectar kits de aseo, alimentos y donaciones para damnificados por las lluvias.

Cruz Roja Antioquia lanza campaña de donaciones para afectados por las lluvias: así puede ayudar

Ante la magnitud de las emergencias climáticas que han golpeado con fuerza a diversos municipios del departamento, la Cruz Roja Seccional Antioquia anunció este viernes 13 de enero la apertura oficial de su campaña ‘Solidaridad por Antioquia.

El objetivo es canalizar la ayuda de los ciudadanos y las empresas para acompañar a las cientos de familias que lo han perdido todo a cuenta de los desbordamientos e inundaciones.

Desde este viernes, la institución pone a disposición su capacidad logística en su sede central para recibir suministros que serán entregados en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Los ciudadanos pueden acercarse a la sede de la carrera 50 # 25 – 249, con ingreso por la Avenida Regional, para entregar kits de aseo (jabón, crema dental, pañales), alimentos no perecederos con fecha de vencimiento mínima de seis meses y alimento concentrado para mascotas.

Las autoridades de la institución fueron enfáticas al aclarar que, por razones logísticas, no se recibirá ropa usada ni medicamentos en este punto de acopio.

Para quienes prefieran realizar aportes económicos, se han habilitado transferencias a través del sitio web oficial de la entidad.

Estos recursos permitirán a la Cruz Roja adquirir suministros específicos según la evolución de las emergencias en subregiones como el Urabá y el Valle de Aburrá.

El horario de atención en la sede será de lunes a domingo, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., facilitando que todos los antioqueños puedan aportar su grano de arena en este momento de crisis climática.

❤️ ¡Solidaridad por Antioquia! Apoya a las comunidades afectadas por las recientes emergencias en el departamento. https://t.co/h49vlxi548

Cuenta de Ahorros Bancolombia 10015000846

Trae tus donaciones en especie. pic.twitter.com/ZKwOqWMlZe — Cruz Roja Antioquia (@CruzRojaAntioq) February 12, 2026

