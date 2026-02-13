Fredrik Fodstad finaliza la prueba de 10 kilómetros en Milán-Cortina 2026 y se prepara para el gran reto de 50 kilómetros. Foto: Tomada de COC / tomada de Instagram: @fredrikfodstad / @nordicfocus

El esquiador colombiano Fredrik Fodstad completó este viernes 13 de febrero su tercera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

En esta ocasión, el atleta nacional compitió en la prueba de los 10 kilómetros individual de esquí de fondo, celebrada en el Estadio de Tesero bajo la modalidad de estilo libre y salida por intervalos, donde la precisión técnica y el tiempo neto son los factores determinantes para la clasificación final.

La jornada para el representante de Colombia inició a las 11:45 a.m. hora europea. Desde los primeros tramos, Fodstad buscó mantener un ritmo constante, registrando un tiempo de 4:30.3 al cruzar la marca de los 1.8 kilómetros.

A medida que avanzaba la competencia y el desgaste físico aumentaba, el esquiador alcanzó los 4.9 kilómetros con un crono de 14:10, situándose momentáneamente en la posición 103 de la tabla general.

En el último tramo de la carrera, sobre los 8.6 kilómetros, Fodstad logró mejorar ligeramente su ubicación al marcar 23:52.3, posicionándose en el lugar 101.

El colombiano Fredrik Fodstad se sitúa en el puesto 101 de los 10 km libre en los Juegos Olímpicos de Invierno

Finalmente, el colombiano cruzó la meta con un tiempo total de 27 minutos y 35 segundos, asegurando la casilla 101 de la clasificación definitiva en una prueba de alta exigencia física y técnica.

El podio de la competencia estuvo dominado por las potencias europeas. El noruego Johannes Hoesflot Klaebo se adjudicó la medalla de oro con una marca de 20:36, seguido muy de cerca por el francés Mathis Desloges, quien se quedó con la plata al registrar 20:41.

El bronce fue para el también noruego Einar Hedegart, quien cerró su participación con un tiempo de 20:50.

Tras concluir este reto, Fredrik Fodstad ya tiene la mirada puesta en su última aparición en estas justas olímpicas.

El colombiano regresará a la acción el próximo sábado 21 de febrero para disputar los 50 kilómetros con salida en masa, una de las pruebas más extenuantes del calendario que se correrá en estilo clásico y donde todos los competidores iniciarán el recorrido de forma simultánea.

Más noticias de Deporte