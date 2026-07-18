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    Juez suspende proceso de escoltas de la UNP por $78.000 millones sobre el que alertó el presidente electo Abelardo De La Espriella

    El presidente electo Abelardo De La Espriella mantendrá una vigilancia rigurosa sobre los contratos y nombramientos de última hora

    Publicado por: SoloDuque

    juez preacuerdo carnicero
    Foto: Archivo
    Juez suspende proceso de escoltas de la UNP por $78.000 millones sobre el que alertó el presidente electo Abelardo De La Espriella

    Resumen: Desde que tuvo conocimiento de este proceso, el mandatario electo advirtió que su adjudicación antes del cambio de Gobierno podía comprometer la seguridad del próximo jefe de Estado

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    El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella considera pertinente la suspensión provisional del proceso PSA-UNP-054-2026, destinado a la contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección por más de $78.000 millones.

    Desde que tuvo conocimiento de este proceso, el mandatario electo advirtió que su adjudicación antes del cambio de Gobierno podía comprometer la seguridad del próximo jefe de Estado, de su gabinete y el manejo responsable de los recursos públicos.

    Por esta razón, ordenó solicitar la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Con absoluto respeto por la independencia judicial y sin anticipar conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela, el Gobierno entrante solicita a la UNP cumplir integralmente la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y garantizar el acceso a toda la información relacionada con esta contratación.

    El presidente electo Abelardo De La Espriella mantendrá una vigilancia rigurosa sobre los contratos y nombramientos de última hora. La transición no puede utilizarse para acelerar decisiones que comprometan la seguridad institucional, los recursos de los colombianos o la capacidad de actuación del nuevo Gobierno. La transparencia será una condición innegociable desde el primer día


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