Resumen: Un juez en Medellín condenó a Richard Antonio a más de 15 años de prisión por tortura agravada contra su hijo adoptivo, en un caso que evidenció maltrato prolongado y que ya había derivado en una condena previa por homicidio.

¡Crueldad sin límites! Condenan a exmilitar por torturar y asesinar a su hijo adoptivo en Medellín

Un nuevo fallo judicial volvió a poner en evidencia un caso de violencia extrema contra un menor de edad en Medellín. Un juez penal del circuito especializado condenó a 15 años y 4 meses de prisión al sargento retirado del Ejército Nacional, Richard Pérez, tras hallarlo responsable del delito de tortura agravada contra su hijo adoptivo.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas durante el juicio oral que permitieron reconstruir los hechos y establecer la responsabilidad del procesado en las agresiones sistemáticas contra el menor.

Un caso que se remonta a 2016

De acuerdo con la investigación, el 6 de febrero de 2016 el hoy condenado llevó al niño, de apenas 5 años, a un centro asistencial sin signos vitales. En ese momento, aseguró que el menor había sufrido un episodio de vómito severo.

Sin embargo, los análisis realizados por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses descartaron esa versión. El dictamen forense concluyó que la muerte fue consecuencia de una golpiza que le ocasionó graves lesiones internas, incluyendo afectaciones en intestinos, bazo, páncreas y riñones.

Evidencias de maltrato prolongado

Durante el proceso judicial también se documentaron múltiples signos de violencia previa. El menor presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no recibió atención médica, además de lesiones recientes y otras de vieja data, lo que evidenciaba un patrón continuo de agresión.

A esto se sumaron indicios de desnutrición, lo que reforzó la hipótesis de un entorno de abandono y vulneración de derechos.

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Las autoridades lograron establecer que, desde octubre de 2015, el niño permanecía encerrado en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sin supervisión adecuada y sin acceso a educación, lo que lo mantenía aislado de cualquier entorno social.

Custodia obtenida de manera irregular

Otro de los aspectos clave del caso se remonta a 2013, cuando el hombre se llevó al menor hasta el municipio de Granada, en el departamento del Meta, mediante engaños. Allí logró quedarse con su custodia, pese a no tener vínculo biológico.

Durante ese tiempo, la madre del niño intentó recuperarlo, pero no logró hacerlo, permaneciendo el menor bajo el control del hoy condenado durante cerca de tres años.

Condenas acumuladas

Por estos hechos, el exsuboficial ya había sido condenado en agosto de 2019 a 33 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado con dolo eventual. La nueva sentencia por tortura agravada se suma a ese proceso, consolidando la responsabilidad penal del hombre por los actos cometidos contra el menor.

El caso se convirtió en uno de los más graves documentados en la ciudad en materia de violencia intrafamiliar, evidenciando la importancia de las investigaciones judiciales y forenses para esclarecer este tipo de hechos y garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos.