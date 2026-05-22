¡Crueldad sin límites! Ave caracara muere tras ser atacada con perdigones en San Vicente Ferrer

Resumen: Un ave de la especie caracara murió tras ser atacada con perdigones en zona rural de San Vicente Ferrer, en el Oriente antioqueño. El ejemplar fue hallado por la comunidad en estado crítico y trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare, donde recibió atención veterinaria, pero no sobrevivió debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades ambientales rechazaron el hecho y reiteraron el llamado a proteger la fauna silvestre y reportar casos similares.

Un ejemplar de la especie caracara (Caracara plancus) perdió la vida luego de haber sido víctima de un ataque con armas de perdigones en zona rural del municipio de San Vicente Ferrer, en el Oriente antioqueño. El hecho ha generado rechazo por parte de las autoridades ambientales, que calificaron la agresión como un caso grave de maltrato contra la fauna silvestre.

El ave fue encontrada por habitantes de la zona en condición crítica, sin capacidad de movimiento ni posibilidad de alzar el vuelo. Ante la situación, la comunidad dio aviso a las autoridades ambientales, lo que permitió su traslado de manera urgente al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare.

Estado crítico y atención veterinaria

Una vez ingresó al centro especializado, el equipo médico veterinario evaluó al ejemplar y detectó múltiples lesiones en su cuerpo, además de una fractura en una de sus extremidades. Las valoraciones posteriores, apoyadas en estudios radiológicos, confirmaron la presencia de varios perdigones, lo que evidenció que el ataque fue causado por este tipo de proyectiles.

Esto le podría interesar: ¡Prográmese! Túnel de Oriente tendrá cierres totales durante cuatro noches consecutivas

Pese a la atención inmediata y a los esfuerzos realizados por el personal especializado, la condición del animal se fue deteriorando debido a la gravedad de las heridas y al estado avanzado de debilidad en el que llegó al centro asistencial.

Finalmente, el caracara no logró sobrevivir.

Rechazo y llamado a la protección de la fauna

Desde la corporación ambiental se expresó un rechazo contundente frente a este tipo de hechos, reiterando que las agresiones contra la fauna silvestre afectan directamente el equilibrio de los ecosistemas. La entidad recordó que estas especies cumplen funciones importantes dentro de la naturaleza y no representan amenaza para las comunidades rurales.

El caso fue puesto en conocimiento gracias a la alerta de los habitantes del sector, quienes dieron aviso al encontrar al ave en el suelo y en evidente estado de vulnerabilidad. Las autoridades insistieron en la importancia de reportar oportunamente cualquier situación similar para facilitar la atención de animales silvestres heridos o en peligro.