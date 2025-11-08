¡Crueldad sin límites! Autoridades rescatan perros maltratados en presunto criadero ilegal de Bogotá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En una zona rural de Ciudad Bolívar, las autoridades desmantelaron un presunto criadero ilegal donde hallaron restos óseos de perros, un canino muerto dentro de un canil y tres más en grave estado de desnutrición y abandono. El operativo, liderado por la Fiscalía, la Policía y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, permitió el rescate de los animales, que ahora reciben atención veterinaria especializada mientras avanza la investigación por maltrato animal.

Una grave situación de maltrato animal fue descubierta en la zona rural de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde las autoridades hallaron lo que sería un criadero ilegal en precarias condiciones. En el lugar fueron encontrados restos óseos de perros, un canino sin vida y tres más en estado de abandono.

El operativo fue adelantado por la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el presunto funcionamiento del sitio.

Al ingresar al predio, los uniformados y funcionarios se encontraron con una escena alarmante: caniles improvisados, huesos esparcidos en el suelo y animales en condiciones de deshidratación, ansiedad y desnutrición. Uno de los perros fue hallado muerto dentro de una jaula, mientras los otros tres luchaban por sobrevivir.

De acuerdo con los primeros reportes veterinarios del IDPYBA, los animales presentaban baja condición corporal, pelaje deteriorado y afectaciones oculares, síntomas asociados al abandono prolongado y a la falta de atención básica.

Los caninos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto, donde reciben atención médica y evaluaciones más detalladas para garantizar su recuperación.

Las autoridades investigan quiénes serían los responsables del lugar y si los animales eran utilizados con fines de cría o venta ilegal.

La Administración Distrital reiteró que la ciudadanía puede reportar estos casos a través de la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801, la Línea de Emergencias 123 o el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal destacó que la denuncia ciudadana sigue siendo fundamental para rescatar animales víctimas de crueldad y avanzar en los procesos sancionatorios contra los responsables.