Cruce entre «chicho» Arango y Macalister Silva por hipotética final entre verdes y azules

Durante la semana Cristian «chicho» Arango de gran presente en la MLS fue cuestionado por quién se inclinaría en una hipotética final entre Atlético Nacional y Millonarios, teniendo en cuenta que aunque el goleador tuvo un excelente paso por el conjunto embajador también es reconocido como hincha verdolaga desde chico.

Al jugador antioqueño le ganó el corazoncito al asegurar que «si Nacional y Millonarios pasan a la final, yo como hincha le haré fuerza a Nacional. Si Nacional no pasa, le haré fuerza a Millonarios», algo para muchos normal.

Sin embargo, las declaraciones del hoy jugador de Los Angeles FC no fueron muy bien vistas por parte de algunos jugadores del conjunto bogotano, especialmente para el capitán y referente del plantel, David Macalister Silva quién discrepó con lo dicho por «chicho» Arango.

«Evidentemente no puedo decir que no me molestó, lo respeto pero yo no puedo salir a decir un día que lloro por mi mamá y mañana salir a decir que amo a mi tía» fue la conclusión del jugador bogotano.

chicho Arango se manifestó nuevamente tras declaraciones de David Silva:

Esta bueno el tema Chicho Arango 🤣 pic.twitter.com/VaTroL737S — Zaragoza Verdolaga 💎 (@verdolagazarag1) November 27, 2021

