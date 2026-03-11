Resumen: Solo tres horas antes del choque, Zalek había compartido una historia en sus redes sociales donde se le veía feliz, enfocado y disciplinado

Crónica de una tragedia: El fatal accidente que le quitó la vida al cantante Zalek en Medellín

Minuto30.com .- Lo que parecía ser un martes de rutina y preparación artística en la “Capital de la Montaña” terminó en una tragedia que hoy enluta a la música urbana. Se han conocido nuevos detalles del accidente de tránsito ocurrido a las 2:30 de la tarde de este 10 de marzo, en el que perdió la vida el cantante barranquillero Zalek, de 30 años.

El siniestro se registró en la calle 47D con carrera 63A, a pocas cuadras de la estación Suramericana del Metro, en el sector de la canalización de la quebrada La Hueso, barrio Naranjal.

El impacto fatal contra un camión

Según versiones de testigos presenciales, el joven artista se movilizaba en su motocicleta cuando impactó violentamente contra un camión de carga. El choque fue tan fuerte que Zalek quedó tendido sobre el asfalto con heridas de extrema gravedad.

Pese a que los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos y lo trasladaron bajo “urgencia vital” hacia una clínica del suroccidente de Medellín, el esfuerzo de los paramédicos fue en vano: el cantante falleció justo antes de lograr ser ingresado a la sala de cirugía.

“Calentando la voz”: Sus últimas horas

La ironía del destino ha conmovido a sus seguidores. Solo tres horas antes del choque, Zalek había compartido una historia en sus redes sociales donde se le veía feliz, enfocado y disciplinado.

El video: Se encontraba en sus clases de técnica vocal, realizando ejercicios de respiración y “calentando la voz” para sus próximas grabaciones.

El éxito: Su tema “QUÉDATE” empezaba a viralizarse con fuerza, contando incluso con el apoyo de reconocidas influencers como Isabella Ladera, quien recientemente había hecho apariciones con su música.

Zalek había llegado a Medellín con una maleta cargada de ilusiones, buscando consolidarse en la ciudad que es hoy la meca del género urbano a nivel mundial.

