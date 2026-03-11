Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Qué triste! En Medellín murió Zalek, cantante urbano barranquillero

    Zalek sentía una profunda conexión con la música mexicana y admiraba la versatilidad de artistas como Maluma

    Publicado por: SoloDuque

    zalek murio en medellin este martes 10 de marzo
    Captura de video. Instagram
    ¡Qué triste! En Medellín murió Zalek, cantante urbano barranquillero

    Resumen: Varios referentes de la música que compartieron camino y proyectos con el barranquillero manifestaron su incredulidad y dolor

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La industria musical colombiana está de luto este martes 10 de marzo tras confirmarse la trágica muerte del cantante barranquillero Zalek. El artista de 30 años, quien era considerado como una de las nuevas caras con mayor proyección en el género urbano y regional, perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se movilizaba en una motocicleta por las calles de Medellín.

    La noticia fue confirmada por su oficina de prensa, Gus Rincón, a través de un emotivo comunicado: “Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

    Un último adiós a través de las redes

    Lo que más ha impactado a sus seguidores y colegas es que, pocas horas antes del fatal siniestro, Zalek se encontraba activo en su cuenta de Instagram. El intérprete de éxitos como “Party Coquette” y “Ay, Amor” compartió un video donde se le veía ensayando técnica vocal junto a una maestra, demostrando su disciplina y el amor que sentía por su oficio hasta el último momento.

    Zalek, quien sentía una profunda conexión con la música mexicana y admiraba la versatilidad de artistas como Maluma, había logrado consolidar una comunidad de más de un millón de seguidores en TikTok y superaba los 2 millones de reproducciones en Spotify.

    💔 Reacciones de la industria

    Varios referentes de la música que compartieron camino y proyectos con el barranquillero manifestaron su incredulidad y dolor ante la partida de quien consideraban una “fuerza imparable”:

    Elder Dayán Díaz: Expresó su tristeza por la pérdida de un talento que apenas comenzaba a brillar.

    Fanny Lu y Luister La Voz: También se unieron a los mensajes de condolencia, resaltando la energía y el carisma que Zalek imprimía en cada sesión de grabación.

    Hasta el momento, las autoridades de tránsito de Medellín no han entregado un reporte detallado sobre las causas exactas del accidente, que ocurrió en horas de la tarde-noche de este martes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.