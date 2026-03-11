¡Qué triste! En Medellín murió Zalek, cantante urbano barranquillero

Resumen: Varios referentes de la música que compartieron camino y proyectos con el barranquillero manifestaron su incredulidad y dolor

Minuto30.com .- La industria musical colombiana está de luto este martes 10 de marzo tras confirmarse la trágica muerte del cantante barranquillero Zalek. El artista de 30 años, quien era considerado como una de las nuevas caras con mayor proyección en el género urbano y regional, perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se movilizaba en una motocicleta por las calles de Medellín.

La noticia fue confirmada por su oficina de prensa, Gus Rincón, a través de un emotivo comunicado: “Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

Un último adiós a través de las redes

Lo que más ha impactado a sus seguidores y colegas es que, pocas horas antes del fatal siniestro, Zalek se encontraba activo en su cuenta de Instagram. El intérprete de éxitos como “Party Coquette” y “Ay, Amor” compartió un video donde se le veía ensayando técnica vocal junto a una maestra, demostrando su disciplina y el amor que sentía por su oficio hasta el último momento.

Zalek, quien sentía una profunda conexión con la música mexicana y admiraba la versatilidad de artistas como Maluma, había logrado consolidar una comunidad de más de un millón de seguidores en TikTok y superaba los 2 millones de reproducciones en Spotify.

💔 Reacciones de la industria

Varios referentes de la música que compartieron camino y proyectos con el barranquillero manifestaron su incredulidad y dolor ante la partida de quien consideraban una “fuerza imparable”:

Elder Dayán Díaz: Expresó su tristeza por la pérdida de un talento que apenas comenzaba a brillar.

Fanny Lu y Luister La Voz: También se unieron a los mensajes de condolencia, resaltando la energía y el carisma que Zalek imprimía en cada sesión de grabación.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito de Medellín no han entregado un reporte detallado sobre las causas exactas del accidente, que ocurrió en horas de la tarde-noche de este martes.