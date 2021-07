Llueven las críticas por la ropa que usó Kim Kardashian para visitar el Vaticano

En mitad de su divorcio, la estrella estadounidense tomó la decisión de darse un ‘paseito’ por el Vaticano.

Durante su recorrido visitó diferentes lugares turísticos que quedaron estampados en sus redes sociales, no obstante, lejos de fijarse en los hermosos lugares, sus seguidores no pudieron ignorar sus outfits.

Pero uno de los estilos más criticados fue el que lució durante su visita a la Santa Sede; La celebridad escogió un vestido blanco de encaje con hombres al aire, largo hasta los tobillos y con cuatro aperturas en el abdomen.

Su escultural cuerpo no se quedó en la imaginación y de inmediato las criticas en redes sociales no pararon.

Kim adelantándose a los comentarios de sus seguidores escribió, «tuvimos la experiencia más increíble recorriendo la Ciudad del Vaticano. Fue increíble poder ver todo el arte icónico, la arquitectura y las esculturas romanas antiguas en persona, especialmente las obras de Miguel Ángel. Incluso tuvimos la oportunidad de ver su archivo privado de túnicas usadas por todos los papas en la historia, que se remontan al siglo XVI. Gracias @ocspecial por concertar la visita. (No se preocupe, cumplí el código de vestimenta y me cubrí por completo mientras estaba dentro de la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina)«. (Sic).



