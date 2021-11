El excentrocampista ofensivo de la Selección, Freddy Rincón, no tuvo pelos en la lengua para decir que los jugadores se dejaron tratar mal de Neymar y fueron muy pasivos con el árbitro

El encuentro de la Selección Colombia con Brasil dejó un sin sabor y muchas críticas, las cuales fueron más allá de la parte futbolística, ya que la tricolor, a pesar de que jugó bien el primer tiempo, en el segundo dejó una sensación de preocupación por cómo concluyeron el partido.

El ex futbolista colombiano, Rincón, y actual panelista de Win Sports, compartió sus opiniones acerca del encuentro, en las cuales lo que más recalcó es que todo lo sucedido lo dejó con mucha rabia.

“Yo estoy piedro con la misma selección, uno no puede dejar que una persona se le interponga ante cualquier cosa en el fútbol o se imponga como lo hizo Neymar.

Manejó el partido, hizo lo que quiso. Me dio tanta rabia ver a Davinson queriendo darle explicaciones a Neymar, el otro queriendo mimarlo, hasta cambiar camisetas con él. Eso fue deprimente, me dio mucha rabia. En el fútbol uno impone siempre, pero cuando otro va a imponer más, uno debe imponerse más”, manifestó el panelista del programa “La Polémica”.

Rincón habló sobre las actitudes del astro de Brasil y los enfrentamientos que tuvo con los colombianos “Hoy Neymar salió victorioso en el partido, en todo, braveó a los jugadores de la selección y nadie tomó las riendas”.

Finalizó sus críticas refiriéndose al accionar de los jugadores de la Tricolor frente al árbitro Roberto Tobar “En un equipo hay que tener un maloso, Brasil tiene a Neymar. Pero es que en Colombia somos ingenuos, pasivos en la cuestión de manejar al árbitro”.

Ante la derrota, la Selección Colombia quedó con la necesidad de ganarle a Paraguay en la próxima jornada, este martes 16 de noviembre, en el Metropolitano, para seguir con opciones y así soñar con el Mundial Catar 2022, ya que a la fecha se encuentra quinta en la tabla de la Eliminatoria suramericana.

🔥 "Neymar manejó el partido, hizo lo que quiso. Nosotros fuimos muy ingenuos" @FreddyRinconV19#LaPolémica pic.twitter.com/vowgvz98EA — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) November 12, 2021