Critican a Rihanna por zarandear a su hijo mientras celebran un cumpleaños

La cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky han sido el centro de atención luego de que los internautas viralizaran un video en que se observa a Rihanna zarandear a su hijo mientras celebran un cumpleaños, lo cargó de cabeza y empezó a agitarlo mientras que los sostenía de los tobillos.

Rihanna estaba junto a A$AP Rocky celebrando el segundo cumpleaños de RZA, el hijo mayor de la pareja.

La polémica se generó luego de que Rihanna sujetara a su hijo de una forma peculiar, puso a su hijo boca abajo mientras le agarra de los tobillos.

En las imágenes, se observa cómo Rihanna levanta a RZA de cabeza y lo agita bruscamente, aunque para muchos es divertido; usuarios de las redes sociales criticaron duramente a la cantante.

Hay comentarios en redes sociales que tachan a la cantante de irresponsable, e igualmente, mientras Rihanna jugaba de manera brusca con RZA, se puede observar que A$AP Rocky no está muy contento. Y que al ver como movía de un lado al niño, se puso de pie y se notó un poco incomodo por la situación.

Rihanna holding her child is going viral

pic.twitter.com/tmEbVW2m82

— Daily Loud (@DailyLoud) May 13, 2024