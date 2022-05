Este jueves, 5 de mayo, inició la penúltima jornada la Liga BetPlay con el empate 1-1 entre Unión Magdalena y La Equidad, que se llevó a cabo en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Al finalizar el compromiso, en medio de una rueda de prensa, Alexis García, técnico del equipo capitalino, realizó una dura crítica por la pérdida deliberada de tiempo del rival a lo largo del partido, su nula disposición y la benevolencia del árbitro.

Tras su disgusto, el entrenador manifestó: “Habían dos equipos, uno que quería jugar y otro que no. Se tiraban al suelo, los sacaban en camilla… Yo creo que el que más corrió hoy de Unión Magdalena fue el médico porque ellos no querían jugar. Nosotros intentábamos, pero el árbitro se los permitía. Casi no dejan jugar y por eso me enojo, esto es serio, es fútbol profesional”.

“Me estoy quejando de lo mismo tanto de local como de visitante. Si no se agiliza el juego, la gente se va a aburrir viendo el canal”, expresó García.

Cabe indicar que La Equidad es sexto en la tabla de posiciones con 27 puntos, mientras que Unión Magdalena, ya eliminado, está en el fondo con 11 unidades.