Resumen: BTS anunció que no presentará su música para ser considerada en los Premios Grammy 2027. Los siete integrantes señalaron que prefieren que su trabajo sea valorado por su propuesta artística y no por criterios relacionados con el idioma o la región. La decisión se conoce tras el lanzamiento de ARIRANG, mientras el grupo continúa con su regreso musical y su gira internacional.

¡BTS no se presentará en los Premios Grammy 2027! Esta es la razón de su inesperada decisión

BTS tomó una decisión que modifica las expectativas alrededor de su regreso musical: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook anunciaron que no presentarán su música para ser considerada en la próxima edición de los Premios Grammy.

La determinación fue comunicada este miércoles 29 de julio a través de las cuentas individuales de los siete integrantes, mediante un mensaje coordinado en el que explicaron que prefieren que sus canciones sean valoradas por su contenido artístico y no a partir de criterios relacionados con el lugar de origen o el idioma.

“Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada a los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma”, señalaron los integrantes del grupo.

El anuncio se produce durante el periodo oficial de inscripción para los Grammy 2027. De acuerdo con la Recording Academy, las postulaciones pueden realizarse hasta el 21 de agosto y la ceremonia está programada para el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

Una nueva categoría rodea la decisión

La edición de 2027 contará con nuevas categorías, entre ellas un reconocimiento dirigido a la música pop asiática. El apartado contempla producciones vinculadas con mercados asiáticos y géneros como el K-pop, el J-pop y el C-pop.

Entre los requisitos establecidos se encuentra el uso significativo de al menos un idioma asiático. Esta condición adquirió especial relevancia alrededor de ARIRANG, el más reciente álbum de BTS, debido a la importante presencia del inglés en sus canciones.

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Pese a las expectativas que existían alrededor del regreso del grupo y de una posible participación en la ceremonia, sus integrantes optaron por no presentar el material para consideración.

BTS agradeció a sus seguidores

El grupo también aprovechó su mensaje para dirigirse a ARMY, nombre con el que se identifica su comunidad de seguidores.

“Gracias al Army y a todos los que siempre están con nosotros”, expresaron los artistas al finalizar la comunicación.

La decisión llega después del regreso de BTS como agrupación, tras la pausa relacionada con el servicio militar obligatorio de sus integrantes. Esta nueva etapa ha estado acompañada por el lanzamiento de ARIRANG y por una agenda internacional de presentaciones.

Una relación previa con los Grammy

BTS ya cuenta con experiencia en los premios de la Academia de la Grabación. La agrupación ha recibido nominaciones en categorías relacionadas con la música pop y los videos musicales, además de participar en presentaciones durante diferentes ceremonias.

A pesar de esas nominaciones y apariciones, el grupo nunca ha obtenido un Grammy. Sus siete integrantes también forman parte del cuerpo de miembros con participación en la Recording Academy, de acuerdo con la información suministrada sobre la agrupación.

La gira mundial continúa

La decisión de no presentar música a los Grammy 2027 ocurre mientras BTS mantiene sus actividades musicales y su agenda internacional.

En Colombia, el grupo tiene previstas dos presentaciones en Bogotá para el 2 y 3 de octubre de 2026, en el Estadio El Campín. Los conciertos hacen parte de su gira mundial y están contemplados dentro de su recorrido por Latinoamérica.

Así, mientras la temporada de premios avanza y las nuevas categorías de los Grammy generan expectativa, BTS concentra su regreso en su música y en el encuentro con sus seguidores alrededor del mundo.