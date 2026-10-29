¡Cristiano acaricia los mil! Hat-trick en el 5-3 del Al-Nassr y ya suma 985 goles

Resumen: Cristiano Ronaldo firmó un hat-trick en 15 minutos (66', 72' y 81') en la victoria 5-3 del Al-Nassr sobre Al-Kholood por la fecha 12 de la Liga Saudí. El portugués llegó a 985 goles oficiales en su carrera y quedó a 15 de los 1.000. Al-Nassr quedó segundo de la tabla, detrás de Al-Qadsiah.

El Bicho no para. Cristiano Ronaldo volvió a hacer de las suyas este jueves en Arabia Saudita: hat-trick en apenas 15 minutos para comandar la victoria 5-3 del Al-Nassr sobre el Al-Kholood, en una noche que tuvo de todo: gol anulado, remontadas, sustos y hasta un penal en el último suspiro. Con los tres tantos, el portugués llegó a 985 goles oficiales en su carrera y sí, como usted lo lee: acaricia los 1.000. Le faltan apenas 15.

El partido, válido por la fecha 12 de la Liga Profesional Saudí y jugado en el Al-Awwal Park de Riad, fue un espectáculo de ida y vuelta que el Al-Kholood, equipo que llegaba con cuatro juegos sin ganar, estuvo a punto de complicarle seriamente al campeón defensor.

Un primer tiempo de infarto

La noche no arrancó bien para el equipo de Ange Postecoglou. Al minuto 10, Cristiano ya había mandado el balón a la red, pero el juez lo anuló por fuera de juego. Y para rematar, al 16′ llegó el baldado de agua fría: Julien Domingues aprovechó un centro de Abdulrahman Al-Dawsari, se quitó de encima a Simakan y definió con clase ante Bento para poner a soñar a la visita.

La respuesta no se hizo esperar. Al 24′, una buena combinación entre João Félix y Ângelo Gabriel terminó con el brasileño sacando un remate bajo al rincón para el 1-1. Y al 38′, Sadio Mané apareció dentro del área chica para capitalizar otra asistencia de João Félix y voltear el marcador: 2-1.

Pero el Al-Kholood no se achicó. En el último minuto de la primera parte, al 45+2′, Antoine Loic Essomba cerró una jugada de Domingues y empató el juego 2-2, dejando todo abierto para el segundo tiempo.

El show de CR7: tres goles en 15 minutos

Después del descanso, el partido dejó de ser un intercambio de golpes para convertirse en el show de Cristiano. Al 66′, João Félix recibió un pase filtrado al borde del área y le sirvió el balón atrás a su compatriota, que solo tuvo que empujarla para el 3-2.

Seis minutos después, al 72′, la sociedad portuguesa volvió a facturar: João Félix se fue por la derecha, mandó un centro cerrado al segundo palo y Cristiano se elevó para conectar un cabezazo inalcanzable. Era el 4-2 y el principio del fin.

Y al 81′ llegó el hat-trick. Mané quedó mano a mano con el arquero Hamed Abdullah, no pudo definir, pero peleó el rebote y se la dejó servida a Cristiano, que entró al área para firmar su tercer gol de la noche y el 5-2 parcial. Tres goles en 15 minutos, para el delirio de la grada.

En el último minuto del tiempo adicionado, el Al-Kholood marcó el definitivo 5-3: Domingues convirtió un penal al 90+4′ y cerró con doblete una noche en la que su equipo fue muy incómodo.

Así va la cuenta: ¡acaricia los mil!

Con este hat-trick, Cristiano Ronaldo suma 985 goles oficiales en su carrera profesional. A sus 41 años, al portugués le faltan solo 15 anotaciones para alcanzar una de las grandes metas de su carrera: los 1.000 goles.

Y no es la única alegría de la semana para el Bicho. Apenas ayer se conoció que los aficionados eligieron su Balón de Oro de 2008 como la mejor edición de la historia del premio, en la votación pública BOAT, a lo que él respondió con un mensaje dedicado a los hinchas.

Foto de archivo.

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Cómo quedó la tabla

Con la victoria, el Al-Nassr llegó a 28 puntos en 11 partidos y quedó segundo de la Liga Saudí, detrás del Al-Qadsiah, que tiene 29 unidades con un partido más. El equipo de Riad sigue firme en la defensa de su título, con Cristiano como su gran bandera… y con la cuenta regresiva de los 1.000 goles ya en marcha.

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