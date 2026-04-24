Resumen: La evasión en TransMilenio alcanza el 15% y deja millonarias pérdidas. Aumentan las agresiones a guardas y crece la preocupación por la seguridad en Bogotá.

¡Se salió de control! Violencia y colados tienen en crisis a TransMilenio

La evasión del pago en el sistema TransMilenio se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades en Bogotá, no solo por el impacto económico, sino por el aumento de hechos violentos asociados a esta práctica.

En lo corrido de 2026, la situación ha escalado hasta convertirse en un problema de orden público dentro del transporte masivo.

De acuerdo con cifras recientes, más de 180 guardas de seguridad han sido víctimas de agresiones por parte de personas que intentan ingresar sin pagar el pasaje. En promedio, se registra un ataque cada 14 horas, lo que refleja un deterioro en la convivencia dentro de estaciones y portales del sistema.

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La problemática de la evasión no solo afecta la seguridad de los trabajadores, sino que también golpea fuertemente las finanzas.

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Se estima que las pérdidas anuales por esta conducta superan los $260 mil millones de pesos, mientras que el porcentaje de usuarios que no pagan su ingreso ya alcanza cerca del 15%.

Frente a este panorama, se han planteado medidas urgentes para contener la crisis del TransMilenio. Entre las propuestas están la instalación de barreras físicas que impidan el ingreso irregular, el aumento de presencia policial en puntos críticos y la aplicación de sanciones más estrictas contra quienes incurran en estas conductas.

Mientras tanto, la ciudad enfrenta el desafío de recuperar el control del sistema y frenar el avance de la evasión, que hoy no solo afecta la sostenibilidad del servicio, sino también la seguridad de miles de usuarios que lo utilizan a diario.

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