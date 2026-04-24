Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Se salió de control! Violencia y colados tienen en crisis a TransMilenio

    La crisis en TransMilenio sigue escalando: aumentan los colados, crecen las pérdidas y la violencia dentro del sistema.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se salió de control! Violencia y colados tienen en crisis a TransMilenio
    Foto de archivo.
    ¡Se salió de control! Violencia y colados tienen en crisis a TransMilenio

    Resumen: La evasión en TransMilenio alcanza el 15% y deja millonarias pérdidas. Aumentan las agresiones a guardas y crece la preocupación por la seguridad en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La evasión del pago en el sistema TransMilenio se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades en Bogotá, no solo por el impacto económico, sino por el aumento de hechos violentos asociados a esta práctica.

    En lo corrido de 2026, la situación ha escalado hasta convertirse en un problema de orden público dentro del transporte masivo.

    De acuerdo con cifras recientes, más de 180 guardas de seguridad han sido víctimas de agresiones por parte de personas que intentan ingresar sin pagar el pasaje. En promedio, se registra un ataque cada 14 horas, lo que refleja un deterioro en la convivencia dentro de estaciones y portales del sistema.

    Lea también: ¡Prohibidas las camisetas y las barras! Las estrictas restricciones para el histórico Pereira vs. Nacional en Yopal

    La problemática de la evasión no solo afecta la seguridad de los trabajadores, sino que también golpea fuertemente las finanzas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Se estima que las pérdidas anuales por esta conducta superan los $260 mil millones de pesos, mientras que el porcentaje de usuarios que no pagan su ingreso ya alcanza cerca del 15%.

    Frente a este panorama, se han planteado medidas urgentes para contener la crisis del TransMilenio. Entre las propuestas están la instalación de barreras físicas que impidan el ingreso irregular, el aumento de presencia policial en puntos críticos y la aplicación de sanciones más estrictas contra quienes incurran en estas conductas.

    Mientras tanto, la ciudad enfrenta el desafío de recuperar el control del sistema y frenar el avance de la evasión, que hoy no solo afecta la sostenibilidad del servicio, sino también la seguridad de miles de usuarios que lo utilizan a diario.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.