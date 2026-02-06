Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Urabá entre el agua y sin gas! La odisea de EPM para llevar el servicio a municipios aislados por daños viales

    EPM trabaja para restablecer el gas en Carepa, Necoclí y San Juan de Urabá tras daños en vías.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Urabá entre el agua y sin gas! La odisea de EPM para llevar el servicio a municipios aislados por daños viales
    Foto de archivo.
    ¡Urabá entre el agua y sin gas! La odisea de EPM para llevar el servicio a municipios aislados por daños viales

    Resumen: EPM trabaja para restablecer el gas en Carepa, Necoclí y San Juan de Urabá tras daños en vías. Apartadó y Turbo ya cuentan con el servicio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La subregión del Urabá antioqueño enfrenta una doble emergencia. A las graves inundaciones que golpean a 10 de sus 11 municipios, se suma una crisis en los servicios públicos provocada por el colapso de la infraestructura vial.

    Según el último reporte de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el abastecimiento de gas natural permanece suspendido en Carepa, San Juan de Urabá y Necoclí, debido a que los vehículos de carga no han podido llegar a las estaciones descompresoras por el daño del 70% en puentes urbanos y el colapso total de la estructura sobre el río Mulatos.

    Pese a las dificultades, la compañía logró normalizar el servicio en las últimas horas para los habitantes de Apartadó, Chigorodó, Turbo y San Pedro de Urabá.

    Lea también: Petro envía misión de emergencia a Ecuador para negociar crisis arancelaria y energética

    Para garantizar el abastecimiento en el resto de la zona, EPM ha tenido que rediseñar por completo su logística de “gasoductos virtuales”, desviando los camiones hacia Medellín para comprimir el gas y enviarlos nuevamente a través del Túnel de Occidente.

    Es importante recordar que el Urabá no está conectado al sistema nacional de transporte de gas, por lo que depende exclusivamente de estos vehículos que transportan gas comprimido o licuado.

    Ante la ausencia del suministro, las autoridades han pedido a la comunidad extremar medidas de seguridad en sus hogares. La recomendación principal es cerrar las perillas de todos los gasodomésticos, asegurar las válvulas de paso y, de ser necesario, clausurar la válvula de corte general en el centro de medición hasta que se confirme la estabilidad del sistema.

    EPM mantiene el monitoreo constante y avisará oportunamente cuando se logre el ingreso seguro de los camiones a las estaciones de Necoclí y San Juan de Urabá.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.