Resumen: EPM trabaja para restablecer el gas en Carepa, Necoclí y San Juan de Urabá tras daños en vías. Apartadó y Turbo ya cuentan con el servicio.

¡Urabá entre el agua y sin gas! La odisea de EPM para llevar el servicio a municipios aislados por daños viales

La subregión del Urabá antioqueño enfrenta una doble emergencia. A las graves inundaciones que golpean a 10 de sus 11 municipios, se suma una crisis en los servicios públicos provocada por el colapso de la infraestructura vial.

Según el último reporte de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el abastecimiento de gas natural permanece suspendido en Carepa, San Juan de Urabá y Necoclí, debido a que los vehículos de carga no han podido llegar a las estaciones descompresoras por el daño del 70% en puentes urbanos y el colapso total de la estructura sobre el río Mulatos.

Pese a las dificultades, la compañía logró normalizar el servicio en las últimas horas para los habitantes de Apartadó, Chigorodó, Turbo y San Pedro de Urabá.

Para garantizar el abastecimiento en el resto de la zona, EPM ha tenido que rediseñar por completo su logística de “gasoductos virtuales”, desviando los camiones hacia Medellín para comprimir el gas y enviarlos nuevamente a través del Túnel de Occidente.

Es importante recordar que el Urabá no está conectado al sistema nacional de transporte de gas, por lo que depende exclusivamente de estos vehículos que transportan gas comprimido o licuado.

Ante la ausencia del suministro, las autoridades han pedido a la comunidad extremar medidas de seguridad en sus hogares. La recomendación principal es cerrar las perillas de todos los gasodomésticos, asegurar las válvulas de paso y, de ser necesario, clausurar la válvula de corte general en el centro de medición hasta que se confirme la estabilidad del sistema.

EPM mantiene el monitoreo constante y avisará oportunamente cuando se logre el ingreso seguro de los camiones a las estaciones de Necoclí y San Juan de Urabá.

