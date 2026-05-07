Crisis en el Real Madrid: ¿Valverde y Tchouaméni a golpes?

Resumen: Tras los tensos hechos ocurridos en las instalaciones del equipo, la peor parte física se la llevó el internacional charrúa; prueba de ellos es la investigación que abre el equipo a los dos jugadores implicados

Minuto30.com .- Lo que debía ser una sesión de preparación habitual para los jugadores del Real Madrid se ha transformado en un verdadero terremoto institucional. El club blanco ha emitido comunicados oficiales confirmando las graves consecuencias físicas y disciplinarias tras un fuerte altercado ocurrido esta mañana entre el mediocampista uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni.

El parte médico de Fede Valverde: Traumatismo craneoencefálico

Tras los tensos hechos ocurridos en las instalaciones del equipo, la peor parte física se la llevó el internacional charrúa, quien tuvo que ser sometido a revisión inmediata. El Real Madrid publicó el parte médico oficial confirmando la gravedad del diagnóstico:

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”.

Este diagnóstico ratifica la magnitud física del enfrentamiento, lo que obligará al uruguayo a someterse a los protocolos médicos de reposo estricto estipulados para golpes en la cabeza, marginándolo de las canchas de manera inmediata.

Mano dura: Expedientes disciplinarios para ambos futbolistas

La respuesta de la directiva merengue no se ha hecho esperar. Ante la gravedad de una riña interna que afecta directamente la imagen y la estabilidad del equipo, el club decidió cortar por lo sano y aplicar su código de conducta interno.

En un contundente comunicado institucional, el equipo anunció las medidas tomadas contra los dos volantes:

Apertura de expedientes: «El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni».

Silencio temporal hasta el veredicto: La institución ha dejado claro que el caso ahora está en manos de sus instancias disciplinarias, advirtiendo que «informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes».

Esta inédita fractura en el vestuario del equipo genera enorme preocupación en el madridismo, a la espera de conocer cuáles serán las sanciones económicas o deportivas definitivas; como suspensiones internas, que recaerán sobre ambas estrellas una vez concluya la investigación del club.

¿Valverde desmiente al Real Madrid?

A pesar de los intentos de Federico Valverde por minimizar el altercado y desmentir una pelea física con Aurélien Tchouaméni, nuevas filtraciones desde las entrañas de la Ciudad Real Madrid han revelado el verdadero origen y el violento desarrollo del conflicto que tiene en vilo al madridismo.

Según los últimos reportes, el traumatismo craneoencefálico del uruguayo no fue un simple tropiezo fortuito, sino el resultado de una tensión acumulada que terminó estallando frente a todos sus compañeros.

El paso a paso: Así escaló la violencia en Valdebebas

Fuentes cercanas al vestuario blanco detallaron que el conflicto no fue un hecho aislado, sino una secuencia de fricciones que fue subiendo de temperatura hasta volverse incontrolable:

Todo habría comenzado el miércoles en el terreno de juego con una dura entrada del mediocentro francés sobre el uruguayo. Lejos de dejarlo pasar, Valverde habría reaccionado con furia, propinándole una serie de patadas a Tchouaméni a modo de represalia.

Este jueves La tensión del césped se trasladó a los pasillos. La segunda fase del conflicto se detonó cuando Valverde, aún molesto por lo sucedido, se negó rotundamente a saludar al francés, evidenciando que el roce estaba lejos de solucionarse.

Ya en una nueva sesión de entrenamiento, la situación se exacerbó por completo. Los cruces verbales subieron de tono hasta que, contrario a lo afirmado por el jugador charrúa, sí habrían llegado a las manos.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

El nivel de agresividad en el enfrentamiento físico obligó a la rápida intervención de varios integrantes del primer equipo, jugadores y cuerpo técnico, quienes habrían intervenido que separar a las dos estrellas para evitar que la situación pasara a mayores.

Fue precisamente en medio de esta riña y los empujones donde Fede Valverde se llevó la peor parte, sufriendo el golpe que le provocó la herida en la frente y el posterior diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, obligando a los servicios médicos del Real Madrid a trasladarlo al hospital de manera inmediata.

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