Resumen: Un hombre de 56 años fue asesinado en zona rural de Guarne luego de ser sacado de su vivienda por varios sujetos armados. José Leopoldo Pamplona fue trasladado hasta el sector de Las Torres, donde recibió varios disparos. Las autoridades investigan el crimen y contemplan un posible ajuste de cuentas como una de las hipótesis, aunque aún no ha sido confirmada.

¡Crimen en Guarne! Hombres armados sacaron a un hombre de su casa y lo asesinaron

Un homicidio ocurrido en la zona rural de Guarne, Oriente antioqueño, es investigado por las autoridades luego de que un hombre de 56 años fuera sacado de su vivienda por varios sujetos armados y posteriormente encontrado muerto en otro sector del municipio.

La víctima fue identificada como José Leopoldo Pamplona. El hecho ocurrió durante la tarde del viernes 31 de julio, en jurisdicción de la vereda Guapante.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de Pamplona y lo obligaron a salir. Después de retirarlo del inmueble, lo trasladaron hasta un punto ubicado entre las veredas Guapante y El Colorado.

El lugar al que habría sido llevado corresponde al sector conocido como Las Torres, donde posteriormente fue encontrado sin vida.

El crimen ocurrió durante la tarde

La información recopilada por las autoridades indica que el ataque se habría registrado alrededor de las 4:00 de la tarde. Pamplona fue encontrado con heridas ocasionadas por arma de fuego.

El reporte del caso fue recibido varias horas después, hacia las 8:10 de la noche, momento en el que las autoridades judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver.

Entre las lesiones registradas en el cuerpo se encuentran impactos de arma de fuego en la región parietal izquierda y en la zona escapular derecha.

Tras el procedimiento, los investigadores comenzaron la recolección de elementos que permitan establecer con precisión qué ocurrió desde el momento en que los hombres llegaron hasta la vivienda hasta el ataque que terminó con la vida del hombre.

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Una hipótesis está relacionada con un posible ajuste de cuentas

Por ahora, las autoridades no han establecido de manera definitiva cuál habría sido el motivo del homicidio.

Una de las hipótesis que se encuentra en proceso de verificación apunta a un posible ajuste de cuentas. Esta versión hace parte de las líneas investigativas y todavía debe ser corroborada por los investigadores a partir de las pruebas recopiladas durante el procedimiento judicial.

Dentro de la información que hace parte de la investigación también se encuentra que José Leopoldo Pamplona registraba varias anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) como indiciado por delitos relacionados con estupefacientes.

Este antecedente está siendo considerado dentro del proceso para determinar si guarda alguna relación con el crimen. Sin embargo, por ahora no se ha establecido oficialmente que exista un vínculo entre esas anotaciones y el homicidio.

Buscan identificar a los responsables

Luego del hallazgo del cuerpo, las autoridades adelantaron las diligencias correspondientes en el sitio y comenzaron las labores encaminadas a esclarecer el caso.

La investigación busca determinar quiénes participaron en el traslado de la víctima desde su vivienda, establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y precisar las razones por las que habría sido llevado hasta el sector de Las Torres.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que continúan con la investigación para identificar a los responsables y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de José Leopoldo Pamplona en esta zona rural de Guarne.