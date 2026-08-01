Resumen: La Policía capturó en Sonsón a dos presuntos integrantes de la estructura criminal El Mesa. En el operativo incautó armas, droga, munición y otros elementos.

¡Golpe a ‘El Mesa’! Capturan a dos presuntos integrantes con armas y droga en Sonsón

Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de la estructura criminal El Mesa durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en zona rural del municipio de Sonsón, en Antioquia.

La intervención fue liderada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el Ejército Nacional y con apoyo del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.

Los capturados deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 32, una pistola calibre 9 milímetros, 19 cartuchos de diferentes calibres, 70,3 gramos de clorhidrato de cocaína, dos teléfonos celulares, una libreta de apuntes, tres grameras y varios adhesivos alusivos a la estructura criminal El Mesa. Todo el material quedó a disposición de la autoridad competente junto con los detenidos.

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De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, los capturados, conocidos con los alias de «Pescado» y «Chupo», serían integrantes de esta organización delincuencial y, presuntamente, cumplían funciones de coordinación en el corregimiento Los Medios, desde donde dinamizaban actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el control de acciones criminales en esa zona del Oriente antioqueño.

La Policía indicó que este resultado representa una afectación a las capacidades logísticas y operativas de la estructura criminal El Mesa, organización que, según las investigaciones, tiene injerencia en varias actividades ilícitas en la región.

Finalmente, la institución reiteró que continuará desarrollando operativos conjuntos con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación para combatir las estructuras criminales que delinquen en Antioquia.

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