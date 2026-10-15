Resumen: El Ejército y la Policía capturaron en el corregimiento El Pato, en Zaragoza, Antioquia, a alias Doble Cero, señalado de ser cabecilla de zona de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. Según las investigaciones, llevaría más de diez años en la organización y estaría relacionado con desplazamientos forzados en Zaragoza y El Bagre, extorsiones, reclutamiento y homicidios selectivos. Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola, más de 50 cartuchos, un radio de comunicaciones y tres celulares.

Crimen de estudiante en TransMilenio: implicado aceptó su responsabilidad y recibirá más de 17 años de cárcel

Kevin Naranjo aceptó su responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de un estudiante universitario en el occidente de Bogotá. Una jueza de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, mediante el cual se estableció una pena de 17 años y 6 meses de prisión. La lectura de la sentencia está programada para el próximo 29 de octubre de 2026, fecha en la que se hará oficial la condena.

Las circunstancias del crimen en el sistema de transporte público

Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2026 en la estación Minuto de Dios de TransMilenio. La víctima, un estudiante universitario, esperaba la llegada de un bus articulado para regresar a su vivienda cuando fue abordada por al menos tres personas que intentaron robarle el teléfono celular.

Durante el intento de hurto, el joven recibió una herida con arma cortopunzante que le causó la muerte. El caso dio lugar a una investigación penal para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a las personas que habrían participado en el crimen.

La investigación fue adelantada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Las pruebas recopiladas por los investigadores permitieron establecer aspectos relacionados con lo ocurrido y avanzar en la identificación de los involucrados.

El papel de Kevin Naranjo y los términos del preacuerdo

Según la investigación de la Fiscalía, Kevin Naranjo detuvo un bus articulado de TransMilenio para facilitar la huida de las demás personas involucradas en el intento de hurto. Esta actuación hizo parte de los elementos considerados durante el proceso judicial.

Posteriormente, el procesado aceptó su participación en los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La negociación fue avalada por una jueza de conocimiento, que aprobó la pena de 17 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa.

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La aprobación del preacuerdo representa un avance en el proceso judicial por la muerte del estudiante. Sin embargo, la condena se hará oficial durante la audiencia de lectura de sentencia, prevista para el 29 de octubre de 2026.

Segundo involucrado permanece privado de la libertad

En el marco de la investigación, la Fiscalía también logró la judicialización de una segunda persona relacionada con los hechos. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, este individuo permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado su identidad ni han entregado detalles adicionales sobre su situación judicial. Por lo tanto, su caso debe distinguirse del de Kevin Naranjo, cuyo preacuerdo ya fue aprobado por una jueza de conocimiento.

Mientras se concreta la lectura de la sentencia contra Naranjo, las actuaciones judiciales relacionadas con el segundo involucrado continúan su curso. La información disponible no precisa cuándo se tomarán nuevas decisiones dentro de ese proceso.

Autoridades recuerdan la importancia de denunciar

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar los hechos que puedan poner en riesgo la seguridad o afectar la convivencia en Bogotá. Para ello, la capital cuenta con la Línea de Emergencias 123, a través de la cual se pueden comunicar situaciones que requieran la intervención de las entidades competentes.

La información proporcionada por la ciudadanía puede contribuir al conocimiento de hechos delictivos y al desarrollo de las investigaciones correspondientes.

En el caso del homicidio ocurrido en la estación Minuto de Dios, el preacuerdo aprobado para Kevin Naranjo establece una pena de 17 años y 6 meses de prisión. La lectura de la sentencia, prevista para el 29 de octubre de 2026, será el siguiente paso para formalizar la condena, mientras el segundo involucrado permanece privado de la libertad.