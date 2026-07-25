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Resumen: Las autoridades destruyeron un presunto laboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural de Amalfi, Antioquia, que sería utilizado por el Frente Capitán Mauricio del ELN. Durante el operativo fueron hallados droga, insumos químicos y maquinaria, en un golpe que, según el Ejército, afecta una importante fuente de financiación de ese grupo armado.

Cae millonario laboratorio del ELN en Amalfi: producía hasta 80 kilos de cocaína al mes

Las operaciones militares contra las economías ilícitas en el Nordeste antioqueño continúan dejando resultados. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un complejo utilizado, presuntamente, para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la infraestructura ilegal estaría vinculada al Frente Capitán Mauricio del ELN y era utilizada para la producción del alcaloide, una actividad que, según el Ejército, representaba una importante fuente de financiación para esa estructura armada.

Operativo se desarrolló en una vereda de Amalfi

La intervención fue realizada por soldados de la Décima Cuarta Brigada, con apoyo del componente judicial de la Policía Nacional, en desarrollo de las operaciones contempladas dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Durante el procedimiento, los uniformados llegaron hasta la vereda Pinto Limón, donde localizaron el complejo clandestino. Tras asegurar el área, adelantaron la destrucción controlada de las instalaciones para impedir que continuaran siendo utilizadas en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Hallaron droga, insumos químicos y equipos de procesamiento

Según el reporte oficial, en el lugar fueron encontrados aproximadamente 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de cerca de 2.000 galones de una sustancia líquida que, por sus características, estaría en proceso de convertirse en cocaína.

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Las autoridades también hallaron 420 galones de gasolina, así como cemento, urea, soda cáustica, maquinaria y otros elementos empleados en la producción del alcaloide.

Con base en las capacidades del laboratorio, el Ejército estima que allí podrían producirse cerca de 80 kilogramos mensuales de cocaína, cuyo valor alcanzaría aproximadamente los 400 millones de pesos.

Buscan afectar las finanzas de los grupos armados

De acuerdo con la Décima Cuarta Brigada, este resultado representa un golpe a las fuentes de financiación del Frente Capitán Mauricio del ELN, al reducir su capacidad para obtener recursos provenientes del narcotráfico.

Las autoridades señalaron que estas rentas ilícitas, presuntamente, son utilizadas para sostener actividades criminales, adquirir material de guerra y explosivos, además de fortalecer las operaciones de esa organización armada en la región.

Por esa razón, indicaron que continuarán desarrollando operaciones militares y de control territorial en distintos municipios del Nordeste antioqueño con el propósito de debilitar las economías ilegales y reforzar las condiciones de seguridad.

La operación hace parte del Plan Ayacucho Plus

El procedimiento se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que las Fuerzas Militares buscan enfrentar a los grupos armados organizados mediante acciones dirigidas contra sus estructuras y sus fuentes de financiación.

Dentro de ese plan también se priorizan operaciones para combatir el narcotráfico, proteger a la población civil, preservar los recursos naturales y fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas autoridades para afectar las actividades ilícitas en varias regiones del país.