Resumen: Una cría de hipopótamo fue rescatada en Puerto Nare tras ser encontrada sola, deshidratada y desnutrida. Ahora recibe atención especializada.

Hallan una cría de hipopótamo abandonada en Antioquia: estaba deshidratada y luchaba por sobrevivir

Una cría de hipopótamo fue rescatada en zona rural de Puerto Nare, Antioquia, luego de ser encontrada completamente sola, atrapada entre unos arbustos y con un delicado estado de salud.

El ejemplar, una hembra de pocos días de nacida, presentaba un avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición cuando fue entregado a las autoridades ambientales.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del corregimiento La Sierra, donde una familia de pescadores encontró al animal durante una jornada de pesca. Al notar que la cría de hipopótamo no estaba acompañada por su madre y que apenas podía moverse, decidieron llevarla temporalmente a su vivienda para protegerla y dar aviso a las autoridades.

Mientras llegaban los organismos ambientales, los habitantes intentaron alimentarla con leche y algunos vegetales. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de un ejemplar recién nacido.

Una vez quedó bajo custodia de Cornare, médicos veterinarios confirmaron que la pequeña hipopótamo sufría una grave deshidratación y desnutrición. Como parte del tratamiento inicial, fue estabilizada mediante hidratación subcutánea y, tras responder favorablemente, fue trasladada al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde continúa recibiendo atención especializada. Posteriormente, hará parte de la colección de fauna exótica del parque.

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Aunque el rescate ocurrió en un municipio bajo jurisdicción de Corantioquia, la atención fue asumida por Cornare como parte del trabajo conjunto que ambas autoridades mantienen para responder a emergencias relacionadas con los hipopótamos del Magdalena Medio.

Las autoridades explicaron que, aunque esta especie es considerada invasora en Colombia, existe la obligación ética y legal de atender a los animales que se encuentren en condiciones críticas para evitar su sufrimiento.

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