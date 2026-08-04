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Resumen: Caen seis integrantes de los 'Pirañas' por robos en Bogotá y Soacha. Acumulaban más de 53 anotaciones y robaban almacenes de cadena.

¡La banda ‘Pirañas’ fuera del agua! Se hacían pasar por clientes para saquear comercios en Bogotá

Un contundente resultado contra la delincuencia organizada se registró en la capital tras una exhaustiva investigación articulada entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades informaron la captura de seis presuntos integrantes de la estructura criminal denominada ‘Pirañas’, señalada como responsable de múltiples robos en Bogotá y en el municipio de Soacha, afectando principalmente a almacenes de cadena.

De acuerdo con el rastreo de las autoridades, este grupo delictivo operó durante unos siete meses, periodo en el cual habría participado en al menos 24 atracos.

Para cometer las ilicitudes, los sospechosos empleaban tácticas como la simulación de clientes, el ocultamiento de mercancía entre sus prendas y la intimidación con armas cortopunzantes para escapar de los establecimientos sin cancelar los productos.

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Las indagaciones establecieron que la banda tenía presencia constante en localidades como Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Usaquén, Chapinero, Suba, San Cristóbal y Antonio Nariño.

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Para evitar ser identificados por la Fuerza Pública, los sospechosos utilizaban vehículos tipo taxi y los buses del sistema TransMilenio para movilizarse luego de cometer los robos en Bogotá.

Entre los procesados se encuentran personas conocidas con los alias de ‘La Barbie’, ‘La Flaca’, ‘Pesquero’, ‘Fideo’, ‘Boliviana’ y ‘Mechas’. Esta última cuenta con un amplio historial penal por hurto calificado y había quedado en libertad el 25 de abril de 2026 por vencimiento de términos. En conjunto, los seis arrestados acumulan más de 53 anotaciones judiciales por conductas similares.

Las ganancias de la red rondaban los $33 millones de pesos mensuales mediante la reventa de los elementos sustraídos. Actualmente, los investigadores avanzan en la identificación de los locales del centro de la ciudad donde se comercializaban estos objetos. Tras las audiencias, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para frenar esta racha de robos en Bogotá.

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