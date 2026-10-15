Ya son 101 los contratos presuntamente amañados por exdirector de Aremca: casi 500 mil millones

Resumen: Gustavo Bolaños Pastrana habría utilizado la Asociación de Municipios del Caribe para adjudicar a dedo 23 convenios de obra, interventoría y suministros eludiendo las licitaciones públicas. El expediente acumulado ya asciende a 101 contratos por $496.000 millones.

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación formalizó una nueva y contundente ofensiva judicial contra las redes de contratación irregular que habrían saqueado los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en varias regiones de Colombia.

Ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción amplió la imputación de cargos en contra de Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), señalándolo como el articulador central del direccionamiento ilícito de otros 23 contratos de obra civil, suministro e interventoría técnica tasados en más de 104.263 millones de pesos.

Durante la audiencia concentrada, el ente acusador le imputó formalmente el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en 23 eventos distintos. Pese al cúmulo de pruebas técnicas, contables y testimoniales presentadas por la Fiscalía, el procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos formulados en su contra.

El modus operandi: manuales internos para burlar la licitación pública

El proceso contra Bolaños Pastrana fue priorizado por el Grupo de Tareas Especiales para Casos de Corrupción que comprometan el Sistema General de Regalías, una unidad élite del ente investigador creada para rastrear el desvío de los dineros destinados al desarrollo regional, la reducción de la pobreza y la infraestructura en los municipios más vulnerables del país.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la Fiscalía:

Control en las sombras: Aunque en determinados periodos se produjeron relevos formales en la administración de Aremca, las investigaciones determinaron que Bolaños Pastrana mantuvo el control fáctico y absoluto de todas las decisiones contractuales de la entidad gremial entre abril de 2022 y septiembre de 2023.

Autoría mediata y presiones: El exdirectivo habría impartido directrices perentorias a subalternos para seleccionar a contratistas predeterminados, ordenando además movimientos y remociones de personal directivo de acuerdo con sus intereses económicos particulares.

Evasión del Estatuto General de Contratación: Para el ente acusador, Bolaños Pastrana actuó como el autor mediato de una maniobra jurídica diseñada para eludir las exigencias de la Ley 80 de 1993. En lugar de abrir licitaciones públicas o concursos de méritos transparentes y abiertos a la libre concurrencia, el esquema obligaba a tramitar millonarios paquetes de obras bajo el manual interno de contratación de Aremca, utilizándolo como un atajo administrativo para asignar convenios a dedo.

La radiografía de los proyectos: de Córdoba a San Andrés y Casanare

Los 23 contratos que sustentan esta nueva imputación abarcan proyectos de infraestructura vial, agropecuaria, educativa, turística y deportiva que debían beneficiar a comunidades históricamente desatendidas. Entre los convenios más onerosos figuran:

Sector agropecuario en Córdoba: Se destacan dos convenios de gran envergadura: uno enfocado en el fortalecimiento de la ganadería en el municipio de Montelíbano por 19.426 millones de pesos, y otro destinado a la producción de alimentos con enfoque agrícola en Puerto Libertador por 14.428 millones de pesos.

Infraestructura vial y deportiva: En Casanare, la Fiscalía documentó irregularidades en la pavimentación de vías urbanas en Aguazul por 11.589 millones de pesos, a lo que se suma un contrato similar de pavimentación en Montelíbano por 7.198 millones de pesos. Asimismo, se rastreó la construcción de un complejo deportivo en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, por 9.500 millones de pesos.

Educación y turismo insular y costero: El direccionamiento también alcanzó convenios en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se comprometió un contrato de suministro de herramientas didácticas para estudiantes de colegios oficiales por 4.802 millones de pesos. Por su parte, en el municipio de Santa Catalina (Bolívar), se imputaron anomalías en la construcción de un mirador turístico valorado en 3.112 millones de pesos.

Cifra récord: 101 contratos bajo sospecha y casi medio billón de pesos

Esta nueva fase procesal dimensiona el alcance de una de las mayores tramas de corrupción descubiertas en el manejo de las regalías en la última década. Con la adición de estos 23 convenios, la Fiscalía eleva a 101 el número total de contratos por los cuales ha imputado penalmente a Gustavo Bolaños Pastrana.

El valor global de la contratación cuestionada asciende a la astronómica cifra de 496.000 millones de pesos (cerca de medio billón de pesos), un presupuesto monumental que terminó fragmentado o entregado a consorcios específicos sin las debidas garantías de selección objetiva, planeación financiera ni supervisión estatal rigurosa.

Permanencia en La Picota y avance del juicio

Actualmente, Gustavo Bolaños Pastrana permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Bogotá (La Picota), donde se encuentra recluido desde abril de este año tras habérsele impuesto una medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

La negativa del procesado a allanarse a los cargos abre paso formal a la presentación del escrito de acusación por parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción, lo que trasladará el debate probatorio a un juicio oral y público. Mientras tanto, los peritos financieros continúan rastreando bienes, cuentas bancarias y posibles nexos con mandatarios locales y congresistas que habrían facilitado la entrega de los dineros de regalías a la cuestionada asociación caribeña.