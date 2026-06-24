Resumen: El movimiento Creemos ratificó su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y anunció que sus representantes en la Cámara harán parte de la bancada de Gobierno. La colectividad aseguró que continuará apoyando las iniciativas del nuevo mandatario y trabajando para que las propuestas presentadas durante la campaña se conviertan en resultados para el país.

Creemos ratifica su respaldo a Abelardo de la Espriella y anuncia que hará parte de la bancada de Gobierno

El movimiento político Creemos reafirmó públicamente su respaldo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y confirmó que continuará acompañando su proyecto político durante el próximo Gobierno.

A través de un comunicado, la colectividad recordó que desde el 28 de enero de 2026 tomó la decisión de respaldar la candidatura presidencial de De la Espriella, una determinación que, según explicó, surgió tras encontrar coincidencias en temas fundamentales relacionados con la visión de país.

De acuerdo con Creemos, el apoyo brindado durante la campaña estuvo motivado por la convicción de que Colombia requería un nuevo liderazgo enfocado en aspectos como la seguridad, el fortalecimiento institucional, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para los ciudadanos.

Respaldo que se mantiene tras la elección

La organización señaló además que durante los meses de campaña recorrió diferentes regiones del país junto al entonces candidato presidencial, escuchando a miles de ciudadanos que expresaron su deseo de recuperar la confianza en el futuro de Colombia.

Con la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario, el movimiento aseguró que mantendrá su compromiso de respaldar las iniciativas que impulsen el cumplimiento de las propuestas presentadas durante la contienda electoral.

«Hoy, con Abelardo de la Espriella como Presidente electo, Creemos reafirma el compromiso de continuar acompañándole en su promesa de transformación del país», indicó la colectividad en el documento.

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Asimismo, manifestó que pondrá «toda nuestra capacidad de trabajo al servicio de los colombianos» con el propósito de que los planteamientos expuestos durante la campaña se traduzcan en resultados concretos para el país.

Creemos se sumará a la bancada de Gobierno

En materia legislativa, Creemos confirmó que sus representantes a la Cámara, Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, harán parte de la bancada de Gobierno en el Congreso de la República.

Según el pronunciamiento, ambos congresistas respaldarán las reformas e iniciativas que sean presentadas por el presidente electo durante su administración, como parte del compromiso político adquirido por la colectividad.

El movimiento sostuvo que la decisión de acompañar al nuevo Gobierno responde a una postura de coherencia frente al respaldo brindado desde el inicio de la campaña presidencial. En ese sentido, aseguró que continuará trabajando con independencia, responsabilidad y disposición al diálogo.

«Seguiremos trabajando sin pausa, con independencia, responsabilidad y diálogo permanente y abierto», expresó Creemos en su comunicado.

Finalmente, la organización destacó que su propósito será contribuir para que el Gobierno responda a la confianza depositada por los ciudadanos en las urnas y recordó el mensaje pronunciado por De la Espriella tras su victoria electoral, en el que manifestó su intención de gobernar para todos los colombianos.

«Nuestro compromiso, como lo ha sido desde el primer día, es, ha sido y será Colombia, y estamos firmes por la patria», concluyó el movimiento político.