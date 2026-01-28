Resumen: El partido Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha oficializado su respaldo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Esta alianza estratégica busca consolidar un bloque de oposición fuerte basado en la defensa de la institucionalidad y la seguridad, sumándose al apoyo previo de Salvación Nacional. Con este movimiento, De la Espriella fortalece su presencia en el departamento de Antioquia, donde el partido proyecta una fuerza electoral de hasta 450.000 votos, posicionándose como el principal rival frente a la izquierda de cara a las próximas elecciones.

Creemos adhiere a Abelardo de la Espriella y recibe el apoyo de la derecha más fuerte de Antioquia

En un movimiento estratégico que sacude el panorama político de la centroderecha en Colombia, el partido Creemos, fundado y liderado por el actual alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, oficializó hoy su respaldo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

Alianza por la “recuperación de la patria”

La decisión fue anunciada en la capital antioqueña, consolidando lo que se perfila como un bloque de oposición unificado frente a la continuidad de los proyectos de izquierda en el poder. Según el comunicado oficial, la adhesión busca alinear fuerzas en torno a la figura de De la Espriella bajo premisas de seguridad, defensa de la institucionalidad y lucha contra la corrupción.

Actualmente, De la Espriella se posiciona como una de las figuras más fuertes en las encuestas de intención de voto:

Escenario actual: Se ubica en segundo lugar con un 18.2%, detrás de Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien lidera con un 33.6%.

Segunda vuelta: Los sondeos sugieren un eventual empate técnico o ventaja para De la Espriella en escenarios de segunda vuelta frente a candidatos como Sergio Fajardo.

La alianza del movimiento Creemos y Abelardo de la Espriella muestra el poder electoral que ha logrado consolidar el hoy alcalde Federico Gutiérrez en el departamento y que le traerá al candidato presidencial más votos de cara a su meta de llegar a la Casa de Nariño.

