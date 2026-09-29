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Resumen: CAF avanzaría en la aprobación de un crédito de 300 millones de dólares para financiar el Metrocable de San Antonio de Prado, en Medellín.

¡Se viene el Metrocable de San Antonio de Prado! CAF alista millonario crédito para la obra

El proyecto del Metrocable de San Antonio de Prado dio un nuevo paso en materia de financiación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, avanzará esta semana en la aprobación de una línea de crédito por $300 millones de dólares destinada a respaldar la ejecución de la obra.

Según explicó el mandatario, sostuvo una reunión con el presidente de la CAF, en la que se abordó el respaldo financiero para este proyecto y otras iniciativas consideradas estratégicas para la ciudad.

La solicitud deberá pasar por instancias internas del organismo internacional, entre ellas los comités presidencial y gerencial.

Gutiérrez también señaló que los recursos necesarios para desarrollar el proyecto ya cuentan con respaldo y recordó que el Concejo de Medellín aprobó las vigencias futuras requeridas para garantizar su financiación.

El Metrocable contempla una extensión aproximada de cinco kilómetros, longitud que lo convertiría en el más largo de los sistemas de este tipo que tendría Medellín.

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La línea partiría desde el sector de la estación La Estrella del Metro y avanzaría hacia San Antonio de Prado. El trazado contempla estaciones ubicadas en territorio de La Estrella y una parada intermedia próxima al punto donde confluyen los límites de Medellín, Itagüí y La Estrella.

De acuerdo con el alcalde, esta configuración permitiría que el proyecto tenga incidencia directa en tres municipios del Valle de Aburrá.

La iniciativa busca ampliar la cobertura del sistema Metro hacia el suroccidente del área metropolitana y ofrecer una alternativa de transporte para los habitantes de San Antonio de Prado.

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