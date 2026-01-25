Resumen: Asocapitales alertó sobre el impacto creciente de las armas ilegales y los explosivos en la seguridad de las ciudades capitales, al señalar fallas estructurales en su control y trazabilidad. El gremio advirtió que este fenómeno incrementa la violencia y la letalidad de delitos como hurtos y homicidios, y pidió una respuesta más articulada desde el nivel nacional para enfrentar la problemática.

Crece la preocupación por el flujo de armas ilegales y explosivos en las ciudades capitales

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) emitió una alerta nacional ante el aumento sostenido de la circulación de armas de fuego, municiones y explosivos en zonas urbanas del país, un fenómeno que, según el gremio, está intensificando la violencia y elevando la gravedad de los delitos en las principales capitales.

El pronunciamiento se da en medio de una serie de hechos recientes de alto impacto y tras un análisis técnico basado en cifras oficiales consolidadas al cierre de 2024. De acuerdo con la organización gremial, las ciudades capitales concentran una porción significativa del mercado ilegal de armas y del uso de este tipo de elementos en delitos comunes y de alto impacto.

Las estadísticas citadas por la asociación indican que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga reúnen el 23,8 % de las armas incautadas en todo el país. En estos mismos centros urbanos, las armas de fuego están presentes en el 60,7 % de los hurtos a personas, el 44,33 % de los hurtos a establecimientos comerciales y en el 20,65 % de los homicidios intencionales, lo que evidencia una alta dependencia del armamento ilegal para la comisión de delitos.

Uno de los aspectos que más inquieta a la organización es la presencia de explosivos de uso militar en entornos residenciales y comerciales, una situación que refleja, según el análisis, un aumento en la capacidad operativa de las estructuras criminales que actúan en las ciudades. Para Asocapitales, este escenario confirma que la violencia urbana está incorporando dinámicas propias de conflictos armados, impulsadas por fallas en los sistemas de control y trazabilidad de armas ilegales.

Las tasas de delitos cometidos con armas de fuego por cada 100.000 habitantes refuerzan esta preocupación. Bucaramanga registra una tasa de 834,5, seguida por Bogotá (581,7), Medellín (507,1), Barranquilla (301,8) y Cali (297,1), cifras que reflejan una alta disponibilidad de armamento en zonas densamente pobladas y una mayor exposición de la ciudadanía a hechos violentos.

El informe también advierte sobre la transformación del mercado ilegal de armas. Según Asocapitales, el abastecimiento ya no depende únicamente de robos a depósitos oficiales, sino que ha ganado fuerza el contrabando transnacional, la fabricación de armas artesanales o hechizas —de menor costo y difícil trazabilidad balística— y el uso de plataformas digitales y redes sociales para facilitar la comercialización ilegal, lo que ha complejizado las labores de control e incautación.

A este panorama se suman las confrontaciones entre distintos grupos armados ilegales en regiones como Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca, Chocó y Putumayo, disputas que, según el gremio, generan flujos constantes de armas y explosivos hacia las ciudades, trasladando la violencia del ámbito rural al urbano.

Asocapitales reiteró que, aunque las ciudades capitales asumen los impactos directos de esta problemática en materia de seguridad ciudadana, no tienen competencia integral sobre el control, registro y trazabilidad de armas, municiones y explosivos, responsabilidades que recaen en las entidades del orden nacional. Por ello, insistió en la necesidad de una respuesta más fuerte, sostenida y coordinada entre el Gobierno nacional y los territorios.

Finalmente, la asociación señaló que continuará el seguimiento técnico y sistemático de esta situación, con el objetivo de alertar sobre riesgos, anticipar escenarios de violencia y aportar evidencia para la formulación de políticas públicas que permitan frenar la expansión de los mercados ilegales de armas y proteger la vida en las ciudades del país.