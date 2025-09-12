Crece la polémica: Valentino Lázaro enfrentará una demanda de Isabella Ladera por “injuria y calumnia”

Resumen: La modelo e influencer Isabella Ladera anunció que presentará una demanda por injuria y calumnia contra Valentino Lázaro, a quien acusa de difundir comentarios falsos que habrían afectado su honor, su reputación pública y sus relaciones personales y profesionales. La acción legal busca que Lázaro responda ante la justicia por los daños morales y de imagen que, según Ladera, provocaron sus declaraciones.

La polémica en torno a la filtración de un video íntimo de la creadora de contenido Isabella Ladera y el cantante Beéle sigue creciendo. Ahora, la historia suma un capítulo legal: Ladera interpuso una demanda contra el influencer Valentino Lázaro, conocido por su participación en el pódcast Dímelo King, por las declaraciones que él hizo en ese espacio sobre el escándalo.

El caso comenzó cuando, tras la difusión del material privado en la plataforma X, Valentino opinó en el pódcast que la propia Isabella podría haber tenido responsabilidad en la filtración. En aquel episodio, incluso mostró capturas de conversaciones y sugirió que ella habría reactivado el video para ganar visibilidad. “Ella sabe de este video y ella misma lo filtra […] ella misma lo revive, porque el video ya estaba rodando”, comentó entonces.

Ante esas afirmaciones, Ladera decidió denunciarlo por injuria y calumnia indirecta, alegando que sus comentarios afectaron su reputación. La notificación de la acción judicial llegó recientemente al correo de Lázaro, quien no tardó en reaccionar a través de una transmisión en vivo en TikTok, en compañía de su amiga Camila, expareja de Beéle.

En respuesta, el influencer insistió en que sus declaraciones fueron únicamente una opinión: “Reiteré varias veces que era mi punto de vista, no un hecho comprobado. Nunca afirmé que esa fuera la verdad absoluta”. Lázaro agregó que, al tratarse de un tema que se viralizó, “millones de personas comentaron al respecto”, por lo que considera injusto que solo él enfrente una demanda.

Hasta el momento, Isabella Ladera no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el avance del caso, pero sus seguidores esperan conocer la fecha de la primera audiencia. Por su parte, el equipo de Dímelo King manifestó su respaldo a Lázaro mientras se define si la denuncia prospera.