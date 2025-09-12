Resumen: Un segundo video íntimo entre el cantante Beéle y la modelo Isabela Ladera se ha hecho viral, intensificando la polémica sobre la presunta infidelidad del artista. El escándalo, que se produce poco después de su matrimonio, ha generado una ola de críticas en redes sociales.

La polémica que ha rodeado al cantante colombiano Beéle ha tomado un nuevo giro, luego de que un segundo video íntimo con la modelo venezolana Isabela Ladera comenzara a circular en redes sociales. La aparición de este nuevo material, que se suma a un primer video que ya había generado una fuerte controversia, ha intensificado el escándalo y ha puesto el foco en la vida personal del artista.

El primer video, que se hizo viral, mostraba al cantante en una situación comprometedora con la modelo. La difusión de las imágenes desató una ola de comentarios y especulaciones sobre una posible infidelidad con la que era su pareja del momento, Cara Rodríguez.

Ahora, un segundo video ha sido divulgado, lo que ha avivado aún más la indignación pública. En este nuevo material, se observa a la pareja en una situación similar, lo que complica la posición del cantante y genera serios cuestionamientos sobre su vida personal y el impacto de sus acciones.

Para colmo de uno, dos: filtran nuevo video de Beele e Isabela Ladera, nuevamente quedaron expuestos