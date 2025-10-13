Resumen: Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue capturado el 12 de octubre por su presunta participación en los delitos de secuestro y tortura agravada, relacionados con el robo millonario ocurrido en 2023 en la finca de la artista en Llanogrande. Según la Fiscalía, Rendón habría intervenido en la retención y agresión de dos trabajadores señalados del hurto. Las audiencias preliminares se desarrollan esta semana, mientras la defensa insiste en su inocencia y la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

El papá de Greeicy Rendón en líos judiciales: la Fiscalía lo señala por secuestro y tortura

El nombre de la cantante Greeicy Rendón volvió al centro de la atención mediática, esta vez por la situación judicial de su padre, Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como ‘El Cachorro’, quien fue capturado el pasado 12 de octubre por su presunta implicación en los delitos de secuestro y tortura agravada.

De acuerdo con la información publicada por medios nacionales como El Nuevo Día, Q’hubo y La Chiva de Urabá, la detención de Rendón estaría relacionada con los hechos ocurridos en mayo de 2023, cuando la finca de la artista y su pareja, el cantante Mike Bahía, en el sector de Llanogrande (Antioquia), fue escenario de un robo millonario. Los delincuentes se habrían llevado joyas, objetos de valor y una suma cercana a los 1.700 millones de pesos.

Según esos reportes, tras el hurto, miembros de la seguridad privada contratada por la pareja habrían retenido y agredido a dos empleados del predio, a quienes señalaban de haber participado en el robo. Las víctimas denunciaron posteriormente que fueron golpeadas y amenazadas mientras se les exigía información sobre los bienes robados.

Uno de ellos relató ante las autoridades —en un testimonio recogido por La Chiva de Urabá— que durante la retención fue agredido con un martillo y amenazado con un arma de fuego:

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho […]. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, declaró ante los investigadores.

Estas denuncias dieron origen a un proceso judicial por secuestro y tortura agravada, que inicialmente llevó a la captura de cinco personas en 2023. Los implicados fueron imputados y posteriormente cobijados con detención domiciliaria, mientras la investigación avanzaba.

Ahora, más de dos años después, la Fiscalía General de la Nación habría vinculado a Luis Alberto Rendón con ese mismo proceso, tras recopilar nuevos elementos probatorios que lo ubicarían como partícipe en las agresiones cometidas contra los trabajadores.

De acuerdo con Telemedellín, Rendón compareció ante una jueza durante las audiencias preliminares celebradas el domingo 12 de octubre, en las que escuchó parte de las pruebas presentadas en su contra.

El proceso judicial continúa en curso. Las audiencias de imputación de cargos se realizarán en el transcurso de esta semana, cuando el ente acusador presentará los elementos materiales que respaldan la acusación. De confirmarse su responsabilidad, Rendón podría enfrentar penas que superan los 30 años de prisión por los delitos de secuestro simple y tortura agravada.

Hasta el momento, Greeicy Rendón y Mike Bahía no se han pronunciado públicamente sobre la captura. La artista ha mantenido su actividad habitual en redes sociales, centrada en su carrera musical.