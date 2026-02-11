Corte Suprema niega tutela al general (r) Rodolfo Palomino y ratifica su captura

Resumen: La Corte Suprema negó tutela al general (r) Rodolfo Palomino. Seguirá cumpliendo su condena de 7 años por tráfico de influencias tras intentar frenar una captura.

La Corte Suprema de Justicia cerró la puerta a la intención del general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López de recuperar su libertad.

A través de una acción de tutela, la defensa del exoficial buscaba dejar sin efecto la orden de captura que lo mantiene recluido en una guarnición militar, argumentando que se debía suspender la privación de su libertad bajo el principio de presunción de inocencia mientras su condena no quedara en firme.

Sin embargo, la Sala Penal del alto tribunal fue contundente al negar la solicitud. Entre los argumentos para la negativa, la Corte resaltó que Palomino cuenta con otros mecanismos y vías jurídicas para interponer recursos, por lo que la tutela no era el camino procedente para revocar la legalidad de su detención.

Con esta decisión, el exdirector de la Policía Nacional entre 2013 y 2016 deberá continuar cumpliendo la condena de siete años de prisión que le fue impuesta por el delito de tráfico de influencias.

Los hechos que originaron este proceso se remontan al 8 de febrero de 2014. En aquel entonces, Palomino se presentó en el apartamento de la fiscal Sonia Lucero Velásquez para interceder por el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, vinculado a una investigación por lavado de activos y desplazamiento forzado en el Fondo Ganadero de Córdoba.

La “prueba reina” fue un audio grabado por la propia fiscal, donde se escucha al general sugerir que se aplazara la captura de Gallo debido a sus “influencias sociales”.

Para la Sala Especial de Primera Instancia, esta actuación constituyó una vulneración directa al deber de respaldar las decisiones judiciales, pues el oficial actuó fuera de sus funciones para beneficiar a un particular implicado en delitos graves.

Rodolfo Bautista Palomino, quien fue capturado el pasado 27 de noviembre, permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad mientras su equipo jurídico agota los últimos cartuchos legales en un caso que ha sacudido la institucionalidad del país.

