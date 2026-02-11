Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Dian interceptó 52 partes de fusil en el Aeropuerto El Dorado. El armamento venía camuflado en equipos de gimnasio y en el equipaje de un estadounidense.

Alerta en el aeropuerto El Dorado: Detectan envíos ilegales de fusiles provenientes de Florida

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) propinó un golpe certero a las redes de contrabando de armamento que intentan vulnerar los controles fronterizos del país.

En dos operativos relámpago realizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, funcionarios de la Seccional de Aduanas interceptaron un total de 52 partes de armas de fuego de alto calibre que pretendían ser ingresadas ilegalmente al territorio nacional.

El primer hallazgo se dio gracias a las labores de perfilamiento y control de paquetes sospechosos. Según informó la entidad, un envío procedente de Pompano Beach, Florida (EE.UU.), fue declarado falsamente como “equipo de gimnasio”.

Sin embargo, al realizar la inspección física, los funcionarios descubrieron 26 correderas para fusil ocultas entre los elementos deportivos, una modalidad de contrabando que busca evadir los escáneres de seguridad.

Pocas horas después, las alarmas volvieron a encenderse en la terminal aérea al detectarse irregularidades en el equipaje de un ciudadano estadounidense que aterrizó en Bogotá procedente de Orlando, Florida.

Tras una revisión exhaustiva de sus pertenencias, las autoridades hallaron otras 26 partes y correderas para fusil, lo que resultó en la detención inmediata del pasajero.

Todo el material bélico fue puesto a disposición de la Policía Judicial para avanzar en los procesos de judicialización e investigación criminal.

La Dian enfatizó que estas acciones son parte de su lucha frontal contra el tráfico de mercancías prohibidas, protegiendo la seguridad nacional en los puntos de control fronterizo.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para establecer cuál era el destino final de estas piezas de armamento y si pertenecen a una red internacional de tráfico de armas.

