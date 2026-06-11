Corte Suprema ordena a Petro rendir declaración juramentada por denuncia de extorsión

Resumen: La Corte Suprema ordenó al presidente Gustavo Petro rendir declaración juramentada dentro de una investigación relacionada con una denuncia de presunta extorsión que involucra a Gloria Arizabaleta.

Gloria Arizabaleta volvió a quedar en el centro de la atención nacional luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara al presidente Petro rendir una declaración juramentada dentro de una investigación relacionada con una denuncia de presunta extorsión que involucra a la congresista.

La decisión del alto tribunal busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados por el mandatario, quien deberá responder un cuestionario escrito elaborado por los magistrados.

La diligencia se realizará bajo la modalidad de declaración juramentada y tendrá como finalidad recopilar información que pueda ser relevante para el desarrollo de la investigación.

El caso cobra especial relevancia debido a que la orden judicial se conoce en medio de la controversia que rodea a Gloria Arizabaleta, quien recientemente fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación.

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La representante a la Cámara también estuvo en el centro del debate político tras radicar un auto en el que solicitaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, decisión que posteriormente fue corregida mediante una adición al documento.

Según lo dispuesto por la Corte Suprema, Petro participará en calidad de testigo y no como investigado dentro de este proceso.

Su declaración se sumará a otros testimonios y elementos probatorios que el alto tribunal ha venido recopilando para determinar las circunstancias que rodean la denuncia.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y, una vez se evalúe la información obtenida, la Corte definirá los pasos a seguir.

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