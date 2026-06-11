Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Corte Suprema ordena a Petro rendir declaración juramentada por denuncia de extorsión

    Petro deberá declarar bajo juramento por una denuncia de extorsión que involucra a Gloria Arizabaleta.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Corte Suprema ordena a Petro rendir declaración juramentada por denuncia de extorsión
    Foto de cortesía.
    Corte Suprema ordena a Petro rendir declaración juramentada por denuncia de extorsión

    Resumen: La Corte Suprema ordenó al presidente Gustavo Petro rendir declaración juramentada dentro de una investigación relacionada con una denuncia de presunta extorsión que involucra a Gloria Arizabaleta.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Gloria Arizabaleta volvió a quedar en el centro de la atención nacional luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara al presidente Petro rendir una declaración juramentada dentro de una investigación relacionada con una denuncia de presunta extorsión que involucra a la congresista.

    La decisión del alto tribunal busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados por el mandatario, quien deberá responder un cuestionario escrito elaborado por los magistrados.

    La diligencia se realizará bajo la modalidad de declaración juramentada y tendrá como finalidad recopilar información que pueda ser relevante para el desarrollo de la investigación.

    El caso cobra especial relevancia debido a que la orden judicial se conoce en medio de la controversia que rodea a Gloria Arizabaleta, quien recientemente fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación.

    Lea también: Juez dijo que era absurdo que le prohibieran a de la Espriella ponerse camiseta de Colombia y tumbó la medida

    La representante a la Cámara también estuvo en el centro del debate político tras radicar un auto en el que solicitaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, decisión que posteriormente fue corregida mediante una adición al documento.

    Según lo dispuesto por la Corte Suprema, Petro participará en calidad de testigo y no como investigado dentro de este proceso.

    Su declaración se sumará a otros testimonios y elementos probatorios que el alto tribunal ha venido recopilando para determinar las circunstancias que rodean la denuncia.

    La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y, una vez se evalúe la información obtenida, la Corte definirá los pasos a seguir.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.