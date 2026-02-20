Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El exmagistrado Leonidas Bustos fue condenado a 10 años de cárcel por el Cartel de la Toga. La Corte Suprema pidió circular roja de Interpol para su captura.

Corte Suprema condena al prófugo exmagistrado Leonidas Bustos por el Cartel de la Toga

La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años y dos meses de prisión al exmagistrado Leonidas Bustos, hallado responsable de los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

El fallo, de 395 páginas, describe cómo quien fuera el presidente del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria convirtió su despacho en una oficina de compra y venta de procesos judiciales, afectando la credibilidad de la Rama Judicial de manera irremediable.

El tribunal dio pleno valor al testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien detalló cómo Leonidas Bustos utilizaba su poder para “torcer” expedientes a cambio de millonarias dádivas.

Según la sentencia, el exmagistrado decidió “vender al mejor postor” la función pública, favoreciendo a congresistas y políticos que buscaban eludir la acción de la justicia.

Debido a que Bustos se encuentra fuera del país desde hace años, la Corte Suprema ordenó su captura inmediata y solicitó a la Interpol la emisión de una circular roja para su extradición.

Además de la pena de cárcel, el exmagistrado deberá pagar una multa superior a los $133 millones de pesos y fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Con esta decisión, se busca restaurar parte de la credibilidad perdida tras un escándalo que demostró que los tentáculos de la corrupción lograron alcanzar la cima de la administración de justicia en Colombia.

